  La segona edició del programa 'Enlaira'. | Creand Crèdit Andorrà
‘Enlaira’ impulsa cinc start-ups del país amb projecció internacional en la nova edició del programa d’acceleració

El programa ofereix un acompanyament valorat en 12.000 euros que inclou 30 hores de mentoratge especialitzat i individualitzat i sessions formatives

Andorra Business i Creand Accelera han posat en marxa aquest dilluns la segona edició del programa d’acceleració ‘Enlaira’, una iniciativa adreçada a empreses emergents andorranes amb potencial de creixement i projecció internacional. Enguany, el programa amplia la seva dimensió i passa de tres a cinc start-ups participants, totes elles amb seu al país i amb projectes vinculats a àmbits com la tecnologia, la cosmètica natural, els serveis digitals, la intel·ligència artificial i la tecnologia de drons.

El programa combina també una anàlisi inicial i una avaluació final de cada projecte, a càrrec de Creand Accelera, amb l’objectiu de mesurar-ne l’evolució i el potencial de creixement

‘Enlaira’ ofereix un itinerari d’acompanyament valorat en 12.000 euros que inclou 30 hores de mentoratge especialitzat i individualitzat, sessions formatives en grup i accés a una xarxa de contactes estratègics dins l’ecosistema emprenedor. El programa combina també una anàlisi inicial i una avaluació final de cada projecte, a càrrec de Creand Accelera, amb l’objectiu de mesurar-ne l’evolució i el potencial de creixement.

Les empreses seleccionades han estat escollides per un comitè d’experts entre catorze candidatures. Es tracta d’Amb tu, una empresa tecnològica que integra serveis de contact center amb una plataforma basada en intel·ligència artificial per automatitzar la comunicació amb clients; Olively, una marca de cosmètica natural premium elaborada a Andorra a partir d’oli d’oliva i orientada tant al consumidor final com a canals professionals; Pikel, un marketplace digital que connecta usuaris amb professionals de serveis i facilita la gestió de reserves i pagaments; Conchi AI, una solució d’intel·ligència artificial aplicada al sector farmacèutic per automatitzar l’atenció i millorar la gestió operativa; i Swarm, un projecte basat en intel·ligència artificial i drons autònoms amb aplicacions en seguretat, inspecció, logística i rescat en entorns de muntanya.

