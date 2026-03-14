Els prop de trenta andorrans que volien tornar de l’Orient Mitjà ja han arribat al país gràcies a l'”ajuda consular”

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha confirmat que tots els andorrans que es trobaven a l’Orient Mitjà i que volien tornar al Principat ja han pogut fer-ho. Es tractava d’una trentena de persones que havien sol·licitat el retorn arran de l’esclat del conflicte bèl·lic a la regió.
“La bona notícia d’avui és que tots els andorrans que estaven a l’Orient Mitjà i que volien tornar a Andorra ja han tornat”, ha afirmat Tor. Segons ha destacat, el retorn s’ha pogut fer tal com estava previst gràcies a la feina dels serveis consulars i a la col·laboració amb altres països.
En aquest sentit, la ministra ha explicat que s’ha ofert “un tractament gairebé personalitzat” a la trentena d’andorrans que es trobaven a la zona. Alguns han pogut tornar amb l’ajuda de les companyies aèries, mentre que en altres casos s’ha comptat amb la cooperació internacional. “Alguns van tornar gràcies a França i en algun cas també hem rebut assistència consular d’Espanya”, ha indicat.
Tor també ha assenyalat que el Govern manté el contacte amb els andorrans que continuen a la regió o que han decidit no tornar. “El contacte amb tots els andorrans que ens consta que estan vivint a l’exterior sempre es manté”, ha remarcat. En aquest sentit, ha afegit que es continua parlant amb les persones que resideixen a la zona o que hi són temporalment, per exemple per motius professionals.
Amb el retorn de les persones que ho havien demanat, el Govern dona per tancat el procés de repatriació. “Ara, per ara, el tema del repatriament dels andorrans el podem donar per tancat”, ha conclòs la ministra.