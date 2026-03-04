Set turistes andorrans a l’Orient Mitjà ja han tornat o estan en procés de retorn mentre altres 25 esperen reubicació

El Govern continua mantenint el seguiment dels ciutadans andorrans que es troben actualment a l’Orient Mitjà arran de l’escalada del conflicte a la regió. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, una part dels turistes que es trobaven a la zona ja ha pogut iniciar el retorn cap a Andorra, mentre que la resta es mantenen en indrets segurs a l’espera de poder tornar. Així, ha detallat que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha mantingut aquest mateix matí una reunió per videoconferència amb els turistes andorrans que es troben a la zona i que s’hi han volgut connectar. L’objectiu de la trobada ha estat “traslladar les gestions que està fent el Govern, mostrar suport i explicar de primera mà quines són les nostres actuacions”.
Segons les dades facilitades per l’ens governamental, inicialment hi havia una trentena de turistes andorrans a la regió, alguns dels quals es trobaven als Emirats Àrabs Units o Oman i d’altres en situació de trànsit, fent escala cap a un altre país o en ruta de retorn cap a Europa. A aquest grup s’hi sumen també vuit residents establerts a la zona. Pel que fa a l’evolució de la situació, el ministre portaveu ha indicat que set turistes “ja han tornat o estan en procés de retorn cap a Andorra”, tots ells mitjançant vols comercials. En aquest sentit, Casal ha remarcat que actualment “no hi ha cap situació de repatriament”.
Queden pendents de reubicació un total de 25 persones: 16 són nacionals andorrans, cinc són residents de nacionalitat francesa i quatre residents de nacionalitat espanyola
En aquests moments, queden pendents de reubicació un total de 25 persones. D’aquestes, 16 són nacionals andorrans, cinc són residents de nacionalitat francesa i quatre residents de nacionalitat espanyola. Segons ha indicat Casal, totes elles “es troben en espais segurs i estan sent ateses mentre continua la situació”. Tanmateix, el ministre ha subratllat que el Govern manté un seguiment constant de cadascun dels afectats. “Fem un seguiment permanent i personalitzat de cada persona”, ha afirmat, tot recordant que l’administració ha facilitat els canals de contacte per si alguna persona encara no s’ha pogut posar en comunicació amb Afers Exteriors.
Pel que fa al retorn dels ciutadans que encara romanen a la zona, Casal ha indicat que el Govern està ajudant-los a trobar alternatives per poder tornar a mesura que es reobre l’espai aeri. En aquest sentit, ha explicat que s’està recomanant als afectats que “es mantinguin en indrets segurs” i que aprofitin la progressiva reactivació dels vols comercials per retornar. Així i tot, el ministre ha recordat que en el cas dels residents establerts a la zona el retorn dependrà també de la seva decisió personal o de la necessitat de continuar-hi durant aquest període.