Els lluentons tornen a vestir i els preus de les botigues es modelen per alentir els consumidors

Que aquests dies el Principat viu una de les èpoques amb més afluència de visitants i, sobretot, amb el seu pas pels carrers comercials, és una realitat més que comprovada. Només cal atansar-se, sigui venint per Andorra la Vella o bé per Escaldes-Engordany, als carrers interiors de l’avinguda Meritxell o Carlemany i observar, continuant així la tònica vista i viscuda al llarg de cada cap de setmana d’aquest passat mes de desembre, l’arribada amunt i avall de persones i famílies senceres per passar les festivitats de Nadal i per a la temporada d’esquí.

La marea de persones, barrejada entre locals, excursionistes i turistes és notable ja des de primera hora del matí i al toc de l’obertura de la majoria d’establiments, a les 10.00 en punt. Val a dir que molts d’ells són espanyols, els quals han celebrat Nadal amb els seus estimats a les seves localitats i pugen aquestes dues setmanes per passar un Cap d’Any diferent i gaudir, també, de la cavalcada de Reis. Ara bé, el que no passa per alt en la mirada de qualsevol d’ells són els suculents i suggerents preus i descomptes que Andorra exhibeix aquests dies a les seves botigues per liquidar així tot l’excés d’estoc.

L’aparador d’un establiment de moda lluint el seu cartell de descompte al centre de l’avinguda Meritxell.

És important mencionar que la tendència de les famoses rebaixes és ja una part habitual de l’estratègia de màrqueting de la indústria de la moda i, per tant, la gran solució de venda per a molts majoristes i firmes. Si bé és cert que la temporada de rebaixes d’hivern inicia globalment sobre el 7 de gener, a Andorra i a gran part de la península les rebaixes i descomptes ja han arribat amb una mica d’antelació als principals establiments i grans superfícies pels sectors de moda, calçat, joieria o qualsevol altre article des del passat dia 20 de desembre. Val a dir que els períodes i la duració de les promocions i descomptes són decidits i establerts per cada negoci, de manera que no en tots s’allargaran el mateix. A més, els lluentons estàn triomfant amb una notable presència en moltes de les firmes de roba i retornant així una antiga moda.

Un altre aparador d’una coneguda firma de vestimenta situat a l’avinguda Carlemany.

Arranquem la volta comercial dues setmanes enrere i a mitjan desembre, quan les botigues ja escalfaven motors per preparar una setmana carregada d’emocions i vista l’afluència massiva durant el pont de la Puríssima, les botigues ja facturaven els primers regals de Nadal. Francesos i sobretot espanyols, però també un gran nombre de turistes i excursionistes vinguts d’altres procedències i països, que s’han incrementat en un 18,2% com bé ha indicat al llarg d’aquests darrers dos mesos d’any el Departament d’Estadística i amb l’arribada total de més de 773.000 visitants al novembre.

La Cambra de Comerç també ha corroborat aquest desembre que dels més de 543.000 excursionistes que han visitat el país a finals del 2024, els preus que ofereixen els comerços són el seu principal motiu de visita amb l’elecció del 41% pels que van acudir entre el maig i l’agost i per més del 45% entre els que van venir a l’últim trimestre. Una societat consumista que indicava molt bé el mateix estudi de l’Observatori del Comerç afirmant que el 72% dels nostres viatgers confirma que tornarà a venir al Principat per comprar més productes, gènere i altres articles derivats. Així, la nostra primera parada és a l’Illa Carlemany, on la Rashel ens atén en una botiga de roba clàssica per assegurar-nos que les rebaixes “estan per arribar d’aquí a una setmana” i que els preus continuen sense variacions.

L’aparador d’una botiga de roba urbana i esportiva al davant de l’Illa Carlemany.

Passada l’Illa Carlameny, ens dirigim cap a l’avinguda Meritxell per gaudir un dia esplèndid i arribats a una de les tabaqueries més destacades del carrer, l’Oscar ens comenta que la majoria dels dolços a la botiga estàn ara amb un descompte i algun d’ells gratuïts per la compra d’un paquet de tabac o una botella d’alcohol. En el cas dels bombons, remarca que un paquet de 200 grams surt a 2,30 euros i “es presenta com una oferta ideal per acompanyar una ampolla de xampany”, o que amb la compra d’alguns lots de tabac entra un ‘vaper’ o una cigarreta elèctrica, una de les “promocions fixes”. També informa que el preu del tabac i de l’alcohol “no es pot modificar ni en les dates que ens trobem”, però que al seu establiment “són certament competitius”.

Una gran quantitat de bosses de mà de colors muntades en una de les taules d’una botiga de l’Illa Carlemany.

Una mica abans d’arribar a tocar amb la carretera Meritxell 96, l’aorta que talla així la plaça del famós rellotge de Dalí i el pont de París amb la principal avinguda comercial, entrem en una de les grans superfícies del centre urbà per accedir a la seva secció d’electrònica i multimèdia i per buscar així els primers descomptes. Un dels seus dependents, l’Àngel Luís, comenta amb un somriure que el que s’està promocionant són “principalment les consoles PlayStation 5, les quals s’estan venent bastant bé aquests dies”, on hi ha fins i tot ofert un lot amb un televisor i uns auriculars per jugar inclosos per un preu de 879,00 euros. En el cas de la consola per separat, fa entendre que l’últim model de la PlayStation 5 Pro es ven a 679,99 euros, “la qual compta amb un millor processador i un terabyte més de memòria”, i la seva versió estàndard amb lector de disc, a 409,99; 65 euros menys que la digital.

Altrament, l’Àngel fa saber que els clients dels seus productes afirmen que “amb les seves promocions en tecnologia, són un dels preus més assequibles d’Andorra del sector”, posant al blanc de la diana la gran demanda que rep aquestes festes l’Iphone 16 Pro. “És el telèfon més sol·licitat a la nostra botiga durant aquest passat mes de desembre, el qual compta amb una àmplia capacitat de 256 GB i el tenim a un preu de 1.145 euros”. L’èxit d’aquest nou dispositiu, desvetlla, recau en “l’auge que està experimentant la marca de la poma cap als seus consumidors, sent ara més diversa i accessible”.

L’interior d’una firma de roba denim exposant les seves rebaixes per la secció d’home.

Llençats al carrer el primer cap de setmana de Nadal, el 21 i 22 de desembre, ja han iniciat les rebaixes a gran part de botigues i establiments del Principat i els cartells amb el nom ‘REBAIXES’ estan a la vista dels futurs compradors. La gran afluència de gent que continua havent-hi al país, tenint en compte l’estada de molts visitants atrets per l’esquí i les festes posteriors com la de reis fan avivar les avingudes i els centres comercials, així com els mateixos allotjaments. A l’Epizen, la Soledad posa de manifest que s’ha marcat amb descompte “només una part de la roba, sent aquest d’entre el 10 i el 20%“, la qual tampoc sap amb garantia fins quan perdurarà i amb “molt bones expectatives atenent la gran visita d’espanyols”.

En un altre dels departaments del mencionat hipermercat, el d’electrònica, l’Àlex alerta que des del dia 20 de desembre, “gran part dels productes de tecnologia, ja siguin consoles, televisors i monitors, patinets elèctrics o electrodomèstics, està tot en promoció amb una aplicació del 20%”, només a excepció dels models més nous de telèfon i de les targetes de regal i de recàrrega. Hi ha també a centre de l’establiment un cistell “amb les últimes liquidacions les quals van des del 50% fins al 75% per als productes més petits” i que es volen vendre per aconseguir espai d’estoc al magatzem. Els televisors d’exposició, afegeix, tenen una “petita bonificació” de descompte sumat al 20% citat (entre el 25 i el 30%).

La planta baixa d’un dels grans establiments de roba i calçat de l’avinguda Carlemany amb els seus cartells de preus de descompte.

Tornant al nucli comercial de la ciutat, a Escaldes-Engordany, i ja passades les festes de Nadal, ens trobem en uns dies festius on el ritme de persones no ha frenat sinó més aviat el contrari: el dilluns 30 de desembre, tot i ser un dia laboral a Andorra, mostra una imatge de l’avinguda Carlemany semblant a la del pont de la Puríssima (una mica menys) i amb cues de tota mena per entrar als restaurants. Un quadre que es mantindrà intacte fins al dia de reis i fins que tornin així els nens i joves a les escoles. Per acabar el Tour mercantil i vacacional, visitem dues conegudes botigues de vestimenta ubicades al mateix carrer comercial tocant amb l’Illa Carlemany. En la primera d’elles, la Carla desprèn que “la nova temporada just acaba d’implementar-se i tota la roba de la ja vella col·lecció, la qual s’exposa des d’agost fins a desembre, està en promoció”. De manera que a l’establiment trobem aquests pantalons, samarretes, sabates i altres complements “fins al 50% descomptats”.

En darrer lloc, una de les firmes amb nom de nota musical mostra el seu ampli espai amb dues plantes, per roba femenina i masculina separada, amb una gran quantitat de cartells vermells i articles en promoció. Una de les dependentes de la planta inferior, la Karina, ens comenta que els vestits, jaquetes i samarretes amb lluentons “s’està posant molt de moda en aquests darrers mesos, posant al dia una vella tendència dels anys 80″. La seva venda és imparable i els seus preus rebaixats animen encara més als potencials consumidors a adquirir-les, a banda de la seva vistositat. “Tenim uns preus de descompte diferents segons el tipus i característica de l’article, i només pels d’aquesta passada col·lecció d’hivern. Són gairebé tota la botiga i els mantindrem fins passats reis“, desvetlla. No queda dubte, siguis home o dona, resident o nacional, consumidor o menys comprador, que en aquests dies festius a Andorra, és impossible tornar a casa sense algun producte a les mans!