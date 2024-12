Tendència a l’alça en la “fidelització” dels visitants al Principat

Que Andorra s’hagi convertit en un nucli de comerç i negoci a ulls del món sencer és tota una realitat. Ja ho era fa 15 anys, a principis de la dècada del 2010, quan l’economia aflorava i molts dels treballadors que arribaven al país venien amb la il·lusió de fer créixer un Principat que es consolidava com un espai entranyable i embellit per les seves muntanyes. Un indret d’oportunitats que cada viatger que ha trepitjat Andorra ha pogut corroborar, fent alguna compra als principals nuclis urbans i asseverant que “tornarien a venir”. Aquesta premissa l’ha contrastat molt bé la nova enquesta de l’Observatori del Comerç, la qual assegura que el 72% d’ells ho faran per tornar a comprar, i que promulga de forma trimestral la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, la qual ha comptat avui amb la presència del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.

“Aquesta enquesta va néixer amb la iniciativa de la Cambra de Comerç per a la presa de decisions i que s’ha consolidat com un projecte de referència al país. A més, la cambra s’ha convertit en un intermediari molt important entre els sectors públics i els organismes privats. Aquesta fotografia que ens deixa l’enquesta pertinent a la segona i tercera onada ens servirà per decidir futures mesures a implementar“, ha desprès Torres. Per a la presentació d’aquesta, han acudit altrament el president de la cambra, Josep Maria Mas; la directora de l’entitat, Sol Rossell, i el director de l’àrea de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó.

Mas ha coincidit amb les paraules del ministre, assegurant que aquestes enquestes “permeten oferir indicadors de com evolucionen les tendències i el patró de comportament dels nostres visitants”, tan els excursionistes com els turistes. Per explicar els resultats, Rossell i Micó han fet saber que la mostra de la segona onada s’ha dut a terme a un total de 900 persones que van ingressar al país entre l’1 de juny d’enguany i el 30 de setembre, mentre que la tercera onada s’ha estudiat a partir de la resposta d’altres 400 visitants arribats al Principat entre l’1 d’octubre fins al passat 30 de novembre. També han revelat que la quarta onada s’ha començat a confeccionar per a aquest Nadal i que passades les festes es posarà a l’abast.

Entre les dades més rellevants, separades entre excursionistes (visitants que no pernocten) i turistes (els que sí que ho fan), es deslliga que actualment els excursionisten estan gastant més en compres en un dia que els turistes, amb un import mitjà de 134 euros pels primers, i de gairebé 100 euros pels segons. Val a dir, això sí, i com bé ha precisat el titular d’afers turístics i comercials, “els turistes, en quedar-se més d’un dia al país, també gasten més en total en haver de pagar allotjament i altres despeses derivades, com el mateix menjar. Els turistes gasten així de mitjana al dia uns 180 euros en total“, ha desvetllat.

D’altra banda, Micó ha especificat que un altre punt de diferenciació entre els dos grups és el motiu de la visita. D’un costat, els turistes conclouen, i en una proporció més elevada, que la seva principal motivació de l’estada a Andorra és gaudir de la mateixa amb gairebé un 61% a la segona onada i un 54% en la tercera. D’altre costat, pels excursionistes són els preus del país el seu principal atractiu, amb prop del 41% a la segona onada i un 45,3% en la tercera.

Resulta curiós, per contra, que un cop feta la compra, el preu no recau com l’aspecte més valorat. Si es detalla quins són els productes més adquirits, en el cas dels excursionistes són la perfumeria amb un 50,2% (segona onada) i un 45,2% (tercera onada), i els tabacs amb el 46,4% en la segona onada i arribat a prop del 53% en la tercera. En el cas dels turistes, la selecció no difereix gaire sent les mateixes opcions, sumades a la compra d’aliments, begudes sense alcohol i la vestimenta i calçat. Un altre motiu que referma aquesta fidelització dels nostres visitants és el fet que gairebé el 89% de tots ells no han hagut de planificar la seva estada, atès que ja havien vingut abans. Finalment, tan uns com altres coicideixen que la seguretat d’Andorra i el seu espai urbà són, amb un 9 de cada 10, els dos aspectes millor valorats pel que fa al comerç.