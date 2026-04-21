Els estudiants d’Andorra la Vella proposen millores en comunicació, oci i seguretat durant el Consell de Joves

Més comunicació per a donar a conèixer el Rusc, una revista per a joves, una agenda digital, millores a l’Obac, un concurs de microvídeos i punts per a fer trucades d’emergència. Aquestes són les propostes que han fet les diferents escoles d’Andorra la Vella durant l’últim consell de joves.
Tal com ha apuntat la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, en acabar l’acte, “en general, creiem que hi ha molt bones propostes” i “ara ens toca acabar-les d’afinar i treballar amb ells”, tot destacant que són idees “possibles de fer”. Segons Losada, “aquest any hem canviat la dinàmica de com treballar amb ells, perquè, justament, ens facin arribar propostes des de cada escola i des de cada grup de joves”.
D’igual forma, Losada ha apuntat que un dels problemes que eixsiteix en aquest sentit és fer el missatge als diferents sectors de la població. Segons Losada, “suposo que no acaben de ser prou atractius per ells o no els hi acaben d’engrescar”. Losada ha apuntat al fet que s’ha proposat millorar la comunicació del Rusc però que de fer la pregunta de “i quants de vosaltres seguiu els comptes a xarxes del Rusc”, molts “d’ells no les segueixen”.
Una de les propostes destacades, impulsada per alumnes del Col·legi Maria Janer, aposta per millorar la difusió del Rusc, després de detectar que una part important dels joves en desconeix l’existència o el funcionament. A partir d’una enquesta interna, els estudiants constaten que la majoria utilitza el mòbil i xarxes socials com WhatsApp, TikTok o Instagram, i proposen reforçar la comunicació a través d’aquests canals, així com mitjançant anuncis a ràdio, cinema, cartelleria o xerrades als centres educatius.
Per la seva banda, alumnes del col·legi espanyol Maria Moliner han presentat la proposta de crear una revista jove amb l’objectiu de donar veu al col·lectiu i trencar estereotips sobre l’adolescència. La publicació inclouria continguts culturals, d’oci, opinió, salut o esports, i es planteja en format mixt, tant en paper com digital. El projecte, que tindria una periodicitat trimestral, ha estat aprovat per unanimitat.
Des del British College of Andorra, la proposta se centra en el desenvolupament d’una aplicació mòbil que funcioni com a agenda digital per concentrar en un sol espai totes les activitats, esdeveniments i oportunitats per a joves de la parròquia. L’eina inclouria funcions com calendari, notificacions, descomptes o mapes interactius, i podria tenir un cost d’entre 6.000 i 12.000 euros. La iniciativa també ha rebut el suport unànime del consell.
El comú destaca la viabilitat de les propostes i aposta per treballar-les amb els joves per donar resposta a necessitats detectades
Per la seva banda, els estudiants de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma han proposat millores al rec de l’Obac per fer-lo més segur, accessible i atractiu. Entre les actuacions plantejades hi ha la instal·lació d’il·luminació, la creació d’una zona de pícnic, la millora de la senyalització amb codis QR i la possibilitat d’incorporar-hi l’ús de bicicletes, tot fomentant alhora la sostenibilitat i la divulgació del patrimoni natural.
La iniciativa del Lycée Comte de Foix planteja un concurs adreçat a joves d’entre 12 i 17 anys amb l’objectiu de fomentar la reflexió crítica sobre qüestions socials i donar-los eines per expressar-se a través de formats digitals. Els participants podran presentar microvídeos de fins a 60 segons o cartells digitals amb missatges reivindicatius, sempre des del respecte.
D’altra banda, alumnes del Col·legi Sant Ermengol han presentat el projecte ‘Trucand’, que proposa habilitar punts de trucada repartits en diferents zones de la parròquia per facilitar la comunicació en situacions d’emergència o necessitat, com la pèrdua del mòbil o la manca de bateria.
Finalment, des del comú han recordat que el pròxim 14 de maig, d’una nova sessió de convivència i intercanvi dels consells ciutadans, una trobada que reunirà representants d’infants, joves, gent gran i consellers comunals amb l’objectiu de compartir visions i propostes. La jornada, que tindrà lloc de dos quarts de deu del matí a dos quarts d’una del migdia, se centrarà enguany en el civisme i la convivència intergeneracional, amb la voluntat de trencar estereotips i posar en comú inquietuds compartides entre diferents edats.