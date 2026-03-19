El SIPAAG rebutja que només es revisin tres casos i veu “trencada la confiança” amb Govern pel procés de classificació

El Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) ha carregat contra el Ministeri de Funció Pública després que el titular de la cartera, Marc Rossell, defensés que només es revisaran els tres casos que han recorregut a la Batllia. El sindicat considera que aquest posicionament “marca un precedent” i evidencia que “només s’obté justícia si es judicialitza el conflicte”.
Des de l’organització sindical alerten d’un “trencament de la confiança” amb el Govern i asseguren que la situació actual demostra que el sistema “funciona només per via judicial”. En aquest sentit, critiquen que es traslladi el missatge que només els treballadors que poden assumir el cost d’un recurs “veuen respectats els seus drets”.
El SIPAAG insisteix que el procés de classificació dels llocs de treball està “viciat d’origen” i recorda que, segons les sentències, l’Administració va delegar competències a una empresa privada, PwC, i va ignorar el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió (CTOG). “L’error és de l’Administració, no del treballador”, remarquen, tot defensant que aquestes irregularitats afecten el conjunt dels llocs de treball i no només els tres casos judicialitzats.
El sindicat també qüestiona el paper del CTOG i mostra “incertesa” sobre la seva funció real en el procés de revisió. En aquest sentit, avisen que insinuar que els resultats es mantindran “buida de contingut” l’òrgan i en posa en dubte la independència.
A més, denuncien el que qualifiquen de “justícia a la carta”, en considerar que el Govern promou una “administració de dues velocitats” on només qui recorre a la Batllia obté resposta. Per això, alerten del risc de col·lapse del sistema judicial si cada treballador ha de presentar una demanda individual per un error que atribueixen a l’Executiu.
En paral·lel, el SIPAAG informa que ja hi ha més de 60 treballadors que han sol·licitat la reclassificació i adverteix que “aquest degoteig no s’aturarà”. El sindicat anima la resta de funcionaris a fer el mateix per “defensar els seus drets” i evitar la prescripció de reclamacions.
Per la seva banda, Rossell havia defensat que el nou reglament dona compliment a la sentència i que la Batllia “no qüestiona el resultat”, sinó únicament la manera d’executar el procediment. El ministre va justificar que la revisió es limiti als tres casos perquè així ho estableix el mandat judicial.