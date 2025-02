El nombre de conductors augmenta amb 1.461 nous llicenciats respecte al 2023

El Departament d’Estadística ha registrat que el nombre de persones amb permís de conduir, el 31 de desembre del 2024, ha estat de 56.332, és a dir, un 2,7% més que el 2023 (54.871), segons ha notificat aquest dijous al matí. En relació amb el nombre de categories vigents, aquest ha estat de 206.911, dada que representa una variació percentual positiva del 0,9% (1.800) respecte a l’any anterior. En aquest sentit, la categoria més nombrosa ha estat la B amb 57.183, que ha crescut un 3,1% respecte al 2023, seguida de l’AM amb 52.444 (0,3% més que l’any anterior). D’altra banda, la categoria A1 ha disminuït en un 0,6%, és a dir, dels 43.877 de l’any 2023 als 43.634 de l’any 2024.

Pel que fa a l’atorgament dels permisos de conduir segons el sexe, les dones han assolit 488 més durant el 2024 (2,1%), mentre que les xifres dels homes han augmentat en 973 (3,1%). Pel que fa a números totals, els homes representen el 57,4% i les dones, el 42,6%. Així, cal remarcar que els homes posseeixen un nombre de categories superior a les dones, en concret, una ràtio 4,29 categories davant les 2,85 de les dones, on la diferència més gran es troba en les llicències de conducció de vehicles de transport de mercaderies i viatgers, més enllà dels turismes convencionals fins a nou passatgers (categories BE endavant, a excepció de la categoria AM). En relació amb les categories més paritàries, s’ha revelat que són la B, AM, A1 i J.

Passant a l’edat de les persones amb permís, el grup que ha presentat un augment més considerable és el de majors de 60 anys (668 permisos) amb un 5,3%. Els grups de persones amb permís, per edat, que més han disminuït en valor absolut són el de 40 a 49 anys (90 persones menys) i el de 16 a 17 anys amb nou persones menys respecte el 2023. Val a dir que durant el 2024, s’han expedit un 5,4% més de permisos nous, és a dir, un total de 3.285 davant els 3.118 del 2023.

Malgrat això, les xifres assolides es queden molt per sota de les de l’any 2021, on es van atorgar 6.005 nous permisos, un 45,3% més que en l’any 2024. Segons s’indica en les dades aportades des de l’estatut estadístic, la disminució es concentra en les categories A1 i AM, ja que, fins al setembre del 2021, es requeria una certa antiguitat del permís B i, actualment, s’ha de poder aprovar un examen específic.

Finalment, el nombre mitjà de categories per permís és d’una ràtio de 3,67 i, aproximadament, tres de cada quatre persones majors d’edat posseeixen permís de conduir, sent gairebé vuit de cada deu homes i set de cada deu dones. En el cas dels majors de 14 anys, el nombre de categories és d’una ràtio de 2,65. Si s’observen els valors totals, es veu que, durant els anys, se segueix una tendència negativa pel simple fet que el nombre de persones amb permisos augmenta a un major ritme que el nombre total de categories.