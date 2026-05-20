El Motand buscarà superar els 1.000 visitants amb Sarah Lezito com a reclam principal de la quarta edició

“Les tres primeres edicions ens han demostrat que aquesta fórmula funciona, quan tens un teixit empresarial implicat, amb un objectiu, una administració que hi creu i que ajuda a potenciar i busques patrocinadors que t’ajudin és un còctel que funciona”. D’aquesta manera s’ha referit el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, al Motand, que arriba a la quarta edició amb l’objectiu de superar els 1.000 visitants que va tenir l’any passat.
De fet, compta amb 31 col·laboradors, un parell més. La cita serà els dies 26, 27 i 28 de juny i oferirà una vintena d’activitats, entre les quals destaca l’exhibició de la pilot i influenciadora Sarah Lezito com a principal reclam. La cita mira aquest any especialment cap al públic francès i precisament per aquest motiu s’ha escollit aquesta figura per atreure aquest tipus de client que “fa despesa” al país.
A banda de la participació de Lezito, es fa incidència en el motorista francès amb el traçat de la Rider 468, ja que tal com ha explicat el vicepresident de la Penya Motorista l’Esquirol, Toni Soler, el 80% del recorregut es farà per carreteres franceses amb la intenció que aquells amants del motor gals que sovint es queden al Pas de la Casa “baixin al centre” d’Andorra la Vella on hi ha “la majoria” de botigues i establiments dedicats a la moto. Tal com ha completat el representant del sector del motor Carles Sansa la cita és un “èxit” i ha anat “in crescendo” perquè es veu com una data “important” que es rendibilitza posteriorment, ja que es creu que el públic familiar que hi pren part suposa “sembrar avui per recollir demà”, incidint en el “client del futur”.
La quarta edició comptarà amb 31 col·laboradors i una vintena d’activitats que es distribuiran en cinc espais: l’avinguda Santa Coloma, el parc Fluvial, i els aparcaments d’aquest parc, el de l’Interesport i Can Rodes. De fet, els envelats dels establiments tornen a l’avinguda ja que tal com ha incidit González l’escolta als comerciants els ha fet veure que “els ajuda més” tenir aquests estands a les avingudes. I, d’aquesta manera, Can Rodes serà el punt de sortida de les rutes mototurístiques, la Rider 468 i la Road Trip. Quant a aquestes dues marxes, Soler ha remarcat que s’espera que se superin els 270 motoristes de l’any passat.
D’aquesta manera, el cap de setmana del 26, 27 i 28 de juny es duran a terme exhibicions, una exposició de motos clàssiques, tallers, una desfilada o una proposta d’aerografia i tatuatges, entre d’altres, per dinamitzar el comerç local i més tenint en compte que en aquesta zona de la parròquia hi ha un “focus” comercial centrat en la moto que és “molt important per a l’economia” de la parròquia i del país perquè és un veritable “clúster”, segons ha defensat el mandatari comunal.