El Govern vol impulsar la reinserció dels interns amb més formació i treball social

El Govern es planteja impulsar canvis legislatius per integrar la formació amb el treball social obligatori dins del centre penitenciari

El Govern es troba valorant la possibilitat de tirar endavant noves iniciatives legislatives que permetin enllaçar la formació dels interns amb el treball social obligatori dins del centre penitenciari, amb l’objectiu de disminuir la taxa de reincidència. Aquesta proposta s’extreu d’una resposta escrita de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a una bateria de preguntes formulades pel conseller general d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, centrades en els processos de reinserció i en la responsabilitat per danys provocats per turistes.

Molné remarca que la reinserció és una peça clau en la política penitenciària del país, afirmant que aquesta “constitueix el principal objectiu del departament d’Institucions Penitenciàries” i que, per aquest motiu, “hi ha nombrosos programes que es duen a terme actualment”. Entre aquests, es troben iniciatives per a la prevenció de conductes violentes, el foment de relacions no violentes, així com programes educatius, d’accions específiques i d’integració sociolaboral.

Quant als actes delictius comesos per visitants estrangers, la ministra recorda que la legislació andorrana ja contempla mecanismes per garantir-ne la responsabilitat patrimonial. Segons exposa, el Codi de procediment penal “ja preveu la detenció del delinqüent ‘in fraganti’ i de la persona que intenti cometre un delicte, així com lliurar-los al batlle que correspongui, el qual té la facultat de dictar un aute de processament i acordar una fiança per garantir el pagament dels eventuals danys que es derivin del delicte”. D’aquesta manera, explica, “la major part dels turistes que cometen un delicte de danys al Principat són detinguts i posats a disposició judicial”, fet que permet a l’autoritat judicial “acordar una fiança que garanteixi el pagament del perjudici causat”.

Tot i això, el conseller Monteagudo va proposar destinar una part de la taxa turística a cobrir els danys provocats pels turistes que abandonen el país sense responsabilitzar-se de les seves accions. Sobre aquest punt, Molné respon que “el Govern no es planteja que una part de la taxa turística serveixi per cobrir els danys que eventualment puguin causar les persones que ens visiten, ja que cal tenir en compte que és una taxa finalista”. Amb tot, la ministra matisa que “el Govern està obert a analitzar altres fórmules per als casos en què el pagament del perjudici no estigui garantit de la manera esmentada anteriorment”.