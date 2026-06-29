El fre a la despenalització es manté per part de Govern: «Trencar el Coprincipat seria un autèntic arrauxament»

La despenalització de l’avortament ha tornat a aparèixer en el Debat d’Orientació Política, però sense canvis en el posicionament del Govern. El cap de l’Executiu, Xavier Espot, ha reiterat que l’Executiu no impulsarà una reforma que no compti amb el consens necessari perquè, al seu entendre, fer-ho posaria en risc el Coprincipat. «Posar en risc la institució del Coprincipat seria un autèntic arrauxament», ha afirmat.
Tot i aquesta posició, Espot ha assegurat que el Govern continua treballant en una proposta per despenalitzar l’avortament, amb la voluntat de poder elevar al Consell General «una reforma consensuada abans que acabi aquesta legislatura» en una qüestió que ha qualificat «d’essencial i inajornable». Així, el cap de Govern ha insistit que l’Executiu no defensa l’actual situació per immobilisme.
«No som partidaris de l’immobilisme», ha assegurat, tot reiterant que l’objectiu és trobar una fórmula que permeti avançar sense comprometre el model institucional del país. En aquest sentit, ha defensat que preservar el Coprincipat forma part de la identitat d’Andorra. «Com podem dir alhora que cal preservar la nostra idiosincràsia, la nostra identitat, i voler renunciar de manera aventurista a un element central i configurador d’aquesta identitat des de fa més de set segles?», s’ha preguntat.
«Posar en risc la institució del coprincipat seria un autèntic arrauxament» – Xavier Espot
El mandatari també ha descartat plantejar aquest debat en termes de confrontació institucional. «Nosaltres no cometrem aquest error ni estem disposats a fer eleccions dicotòmiques», ha conclòs. Així, la qüestió de la despenalització de l’avortament ha ocupat un espai reduït dins del discurs del cap de l’executiva durant el Debat d’Orientació Política, en què ha reiterat la voluntat de continuar treballant en una reforma consensuada, però condicionada a la preservació del model institucional andorrà.