Dues dones perden la vida en l’accident d’autobús a la RN320 per una possible fallada de frens

La carretera RN320, a l’altura de Porté-Puymorens, va ser escenari d’un greu accident diumenge a la tarda. Un autobús que havia sortit de l’Hospitalet de Llobregat amb 47 persones a bord, incloent el conductor, va patir un sinistre mentre retornava després d’una excursió a Andorra. Segons han informat els Bombers de Perpinyà a EL PERIÒDIC, l’accident va deixar dues víctimes mortals, set ferits greus i 32 ferits lleus.

Les víctimes mortals són dues dones de 45 anys. Tot i que encara no s’ha confirmat oficialment la seva nacionalitat, les primeres investigacions apunten que podrien ser colombianes, ja que, segons els Bombers, a l’autobús viatjaven 45 turistes colombians, un espanyol i un equatorià. L’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, va declarar a diversos mitjans espanyols que estan a l’espera de confirmar si les víctimes eren residents del municipi. “És molt important identificar clarament els afectats perquè moltes famílies estan vivint moments d’angoixa”, va assenyalar l’alcalde.

Davant la magnitud del succés, els Bombers de Perpinyà van rebre suport dels serveis d’emergència d’Andorra i Espanya. “Normalment, quan hi ha un accident en un radi de 10 o 20 quilòmetres des de la frontera, avisem les autoritats veïnes si la magnitud ho requereix”, han explicat fonts oficials a EL PERIÒDIC. En aquest cas, des d’Andorra es van mobilitzar inicialment tres dotacions: un vehicle d’extinció d’incendis, una ambulància i un vehicle d’excarceració. Posteriorment, es va enviar una segona ambulància equipada amb un bomber metge. Tot i que es va oferir la disponibilitat de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, les víctimes van ser traslladades a hospitals francesos i catalans, fet que ha dificultat les tasques d’identificació dels passatgers, segons va apuntar Quirós.

Les causes de l’accident encara estan sota investigació, però una de les hipòtesis principals apunta a un possible problema de frens. Segons informa El País, l’empresa propietària del vehicle, Chavi Tours, havia fet fallida al juny, acumulant deutes superiors als 205.000 euros. L’autobús havia estat llogat per Hispa Travi a Chavi Tours, fet que està complicant la traçabilitat de les responsabilitats legals. Quirós va destacar que “fins al moment sabem que no tenien llicència per emmagatzemar el vehicle al garatge on es trobava”. A més, va confirmar que no han aconseguit contactar telefònicament amb l’empresa presumptament implicada.

Per altra banda, i segons Jennifer Cardona, passatgera de l’autobús accidentat i filla de l’organitzadora del viatge, el vehicle ja mostrava signes de problemes mecànics abans del sinistre. “La palanca de canvis no funcionava correctament”, ha declarat Cardona, destacant que això generava dificultats per al conductor.

En un moment crític, el conductor va exclamar: “No frena, no frena!”, segons ha relatat. Davant aquesta situació, el conductor va prendre la decisió de dirigir el vehicle cap a una paret rocosa. “Va decidir estampar el bus contra una paret de pedra per evitar un mal major”, ha explicat Cardona. També ha esmentat que la seva mare, organitzadora del viatge, es troba entre els ferits greus: “La meva mare està greu. Ara és a l’hospital i esperem que es recuperi”.