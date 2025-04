Reaccions a la mort del Papa Francesc

El president d’Argentinos en Andorra recorda el Papa Francesc com un renovador de l’Església

Marcelo Ponce lamenta profundament la pèrdua i destaca el compromís del pontífex per canviar tota la part dolenta de la història de l'església

La mort del Papa Francesc aquest dilluns als 88 anys, tal com ha confirmat la Santa Seu, ha causat una profunda commoció entre els fidels d’arreu del món. A Andorra, la comunitat argentina ha rebut la notícia amb consternació i tristesa. El president de l’Associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha fet explicat a EL PERIÒDIC com han rebut la notícia de la defunció del primer Pontífex llatinoamericà de la història, “amb moltíssima tristesa, perquè és una persona que, a més, coneixem personalment”.

Ponce ha detallat que Jorge Bergoglio, abans de ser escollit Papa, “va treballar a les villes”, les zones més desafavorides de Buenos Aires, i ha destacat que “ha canviat tota la part dolenta de la història de l’Església. La va recompondre, i encara que li quedaven projectes per millorar, ha fet canvis radicals en tota l’estructura de l’Església, internament com externament”.

El president de l’entitat ha recordat el seu vincle amb el pontífex, afirmant: “Diria que el vaig conèixer, em sembla, el 2009. Ell encara no era el Papa, encara era el cura Bergoglio. Jo treballava en una fundació per a nens amb leucèmia a Buenos Aires, i ell passava per l’hospital moltes vegades. Feia accions que no es coneixen, però és realment un precursor de la pau i de les accions, no només de la pau com a idealisme, sinó de les accions directes”.

Pel que fa a les possibles mostres de dol o homenatges, Ponce ha assenyalat que, de moment, “no ens estem organitzant, potser passarem per les esglésies a veure, a intentar trobar-nos una mica”. Ha afegit que “encara així és un dia de feina, i hi ha molta gent que treballa”, però ha deixat oberta la possibilitat de fer una trobada “a l’Església d’Escaldes o a l’Església d’Andorra”.

-Pendent d’ampliació-