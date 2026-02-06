Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La matinada de dijous es va detenir un conductor de 54 anys després de ser interceptat a Soldeu circulant de manera irregular. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

Detingut un jove de 26 anys per una agressió sexual a una turista en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa

La Policia també ha arrestat un home de 42 anys per un episodi de violència domèstica ocorregut en un domicili de Sant Julià de Lòria

La policia ha detingut un home de 26 anys com a presumpte responsable d’una agressió sexual comesa, la matinada de dimecres, contra una turista al Pas de la Casa. Segons la denúncia presentada per la víctima, l’home l’hauria interceptat quan sortia dels lavabos del local, l’hauria subjectat pel coll i l’hauria besat de manera violenta sense el seu consentiment. La dona va intentar apartar-se i li va demanar reiteradament que s’aturés, però l’agressió no va cessar fins que les amigues de la jove van intervenir i la van poder auxiliar.

Els agents de policia que realitzaven tasques de vigilància a la zona van actuar immediatament després dels fets, alertats per un membre de l’equip de seguretat del grup amb què viatjava la víctima. L’home va ser detingut poc després com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

La intervenció al Pas de la Casa es va produir de matinada després de l’avís del grup que acompanyava la víctima, i l’home va ser arrestat al lloc dels fets

En un altre ordre, la policia també ha arrestat un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’actuació es va produir dimecres a Sant Julià de Lòria, després que l’home agredís la seva parella al domicili que comparteixen. Segons les primeres informacions, l’hauria empès amb força contra una paret, provocant-li un cop al cap.

A més, els darrers dies s’han efectuat diverses detencions relacionades amb delictes contra la salut pública. En total, sis turistes han estat arrestats per accedir al país amb diferents substàncies estupefaents. Les intervencions s’han produït tant a la frontera del riu Runer com a la frontera francoandorrana i a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Soldeu, amb quantitats que inclouen èxtasi, tusi, cocaïna i amfetamina.

Pel que fa a la seguretat viària, la matinada de dijous es va detenir un conductor de 54 anys després de ser interceptat a Soldeu circulant de manera irregular. La prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu molt superior al límit permès. Finalment, aquesta setmana també s’han produït tres detencions més al Pas de la Casa de persones no residents, de 20, 22 i 30 anys, per incomplir ordres administratives d’expulsió vigents.

Un home intenta atropellar dos policies després de circular en sentit contrari a l’exterior d’una escola d’Encamp

