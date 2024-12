Cabanes troba vàlida la nova legislació de caça i apel·la a “estar molt actius” per a la seva bona ‘praxi’

El passat 11 de juliol es feia pública la nova llei de caça que el Govern ha desenvolupat amb el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, el qual encapçala el ministre Guillem Casal, per a un cert enfortiment de la normativa davant la possible deshonestedat o infraccions associades a l’activitat. Així ho va comunicar el ministre el passat estiu, acompanyat en aquella ocasió per la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer. Una llei que portava en peu des de l’any 2016 i que enguany el ministeri ha decidit actualitzar afegint un procediment sancionador “més simplificat”, una major concreció de les infraccions, un augment considerable en el preu d’aquestes (arribant les faltes greus fins als 4.000 euros) i una revisió dels períodes de suspensió i inhabilitació dels permisos de caça.

Sobre aquesta nova legislació de caça, que s’aprovarà tot just demà al sinus del Consell General, la valora “molt positivament” el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP), Josep Maria Cabanes, qui sostreu que el ministeri de Medi Ambient porta “molt de temps treballant per trobar un punt d’equilibri” amb relació a la gestió adequada de la fauna. “Crec que s’ha dissenyat una llei bastant bona per a tothom. La darrera que es va renovar datava de l’any 2000 i era molt antiga; la d’enguany, per contra, resulta molt fàcil d’entendre”, deslliga amb sinceritat Cabanes, agraïnt, a part del ministeri i al departament encarregats, als diferents grups parlamentaris “per la bona feina i comprensió per les millores que han sabut estipular”.

En aquest sentit, el president de la FACIP concreta que ara la llei resulta més “concreta, precisa i sense complicacions” que l’anterior, amb una “reclassificació del règim sancionador” per ajustar que quan una infracció sigui greu, “ho hagi de ser de veritat”. D’altra banda, també confessa que per a les zones habitades era una normativa “massa genèrica” i que calia precisar i redefinir conceptes com “que és una borda o una casa” i a quina distància de les mateixes es pot disparar amb seguretat. Sobre la taxa d’alcohol en sang que estipula la nova llei d’un màxim de 0,5 grams/litre, l’exconseller de la capital opina que en aquest assumpte, “hi tenen molt a dir el cos de Banders, qui són un interlocutor molt vàlid” i els que constaten així si hi ha o no incidents associats al consum de tòxics.

A més, Cabanes afirma que al país hi ha “una tendència a beure”, però que, fins ara, no s’ha registrat cap incident destacat per això. “Hi ha persones amb les quals el fet de beure una cervesa els pot afectar, d’altres, en canvi, en necessiten tres. El més important és que no resulti cap dia que hàgim de rebre una notícia trista per haver ferit o llevat la vida a algú sense voler. Portar armes a les mans implica estar sempre molt actius i alerta del que es fa”, ha assegurat amb fermesa. Altrament, el responsable de la Federació de Caça i Pesca subratlla que a la societat no se l’ha d’ensenyar “inculcant-li sancions, sinó a través de la sensibilització i conscienciació” per al seu bon comportament i ètica.

Finalment, queda patent que aquesta nova llei de caça portarà a tots els seus practicants a portar una actitud més sensible i sostenible envers la natura i per exercir amb més professionalitat la seva activitat. Així, tal com ha recordat el també exministre de Justícia i Interior, “aquesta restauració de la normativa vigent conduirà cap a un major respecte de les muntanyes i del nostre entorn, així com de la nostra funció de saber estar per evitar l’agressivitat” que pot emanar l’activitat i mantenir sempre una postura de respecte.