La Creu Roja impulsa el primer hotel social d’Andorra amb el suport de Black Horse Partners

La plataforma d’inversió Black Horse Partners (BHP) ha signat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb la Creu Roja Andorrana per participar en la construcció i manteniment de l’hotel Peralba. Aquest espai es convertirà en el primer hotel social d’Andorra, destinat a acollir persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Aquesta col·laboració marca el segon any consecutiu de treball conjunt entre BHP i la Creu Roja Andorrana en projectes que busquen aportar valor social i contribuir al benestar de la ciutadania. En aquest sentit, el CEO de BHP, Francesc Bascompte, ha destacat que “més enllà de l’objectiu professional, la nostra intenció és continuar treballant en projectes socials que millorin la qualitat de vida de les persones”.

Bascompte també ha recordat que la col·laboració amb la Creu Roja Andorrana es va iniciar l’any passat amb el projecte d’estimulació neurològica, el qual actualment beneficia els usuaris dels tres centres de dia de l’entitat. Enguany, però, la plataforma ha decidit fer un pas més i participar en la construcció de l’hotel Peralba. “Aquest és un dels grans projectes socials del país, i és un honor formar-ne part”, ha assegurat.

Per la seva banda, el director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernàndez, ha agraït el suport de Black Horse Partners i ha destacat la importància de la col·laboració publicoprivada per tirar endavant iniciatives socials. “Accions com aquesta posen de manifest el paper clau de la cooperació entre entitats i empreses per promoure projectes del tercer sector. Aquest hotel social serà una fita en el país, i no hauria estat possible sense aquest tipus de col·laboració”, ha afirmat Fernàndez.

Més de 2.300 sessions per a persones grans

L’impacte de la col·laboració entre BHP i la Creu Roja Andorrana ja és palpable en altres projectes socials impulsats conjuntament. Al llarg del 2024, un total de 70 persones grans usuàries dels tres centres de dia de la Creu Roja Andorrana han realitzat més de 2.300 sessions d’estimulació neurològica, acompanyades per una terapeuta especialitzada. Aquest programa, que busca treballar la rehabilitació i millorar el deteriorament cognitiu, ha estat possible gràcies a l’adquisició de 60 tauletes electròniques finançades per BHP. Les tauletes estan equipades amb accés a una plataforma especialitzada que ofereix teràpies personalitzades per a persones amb dependència i problemes cognitius, adaptant-se a les necessitats individuals de cada usuari.