Arriba el concurs ‘Joves Emprenedors’, de la mà de la Fundació BOMOSA, per impulsar el talent juvenil del país

La Fundació BOMOSA ha llançat aquest dimecres, per primera vegada, el concurs ‘Joves Emprenedors’, una iniciativa que té com a objectiu fomentar l’esperit emprenedor entre els joves de 14 a 18 anys. El programa, segons han informat, busca impulsar projectes innovadors, sostenibles i amb impacte social.
Per participar, tant de manera individual com en equip, els joves han d’estar escolaritzats al país. Cada grup comptarà amb un mentor o mentora voluntària que els acompanyarà durant tot el procés de desenvolupament del projecte. “Volem oferir una plataforma segura i creativa on els joves puguin experimentar, equivocar-se i trobar solucions reals”, ha citat el president del Grup, Turi Mora. “En aquesta primera edició, moltes empreses s’han interessat a participar, i des de la Fundació BOMOSA volem seguir impulsant iniciatives que posin les persones al centre i ajudin a construir el futur que volem”, ha afegit.
Els projectes es desenvoluparan al llarg del curs escolar 2025-26, dins del Programa Joves Emprenedors BOMOSA. En aquest sentit, cada participant o equip haurà d’utilitzar la plantilla oficial proporcionada per la Fundació i presentar una proposta en català “que sigui viable i realista, sostenible tant a nivell ambiental com social, innovadora i creativa, amb un impacte positiu en la comunitat i demostrant capacitat de treball en equip i lideratge responsable”.
Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de gener de 2026. Després, durant els mesos de febrer i març, els participants comptaran amb sessions de mentoria i desenvoluparan els seus projectes. A l’abril, es formalitzarà la inscripció al Congrés Joves Emprenedors BOMOSA i, al maig, tindrà lloc la presentació pública al Congrés i l’entrega de premis. En afegit, els premis inclouen 1.000 euros pel millor projecte global, 500 per al que destaqui per la seva sostenibilitat, 500 per al projecte amb major impacte social, 500 més per al més innovador, 300 per al millor treball en equip i 200 per al premi del públic.