Col·laboració entre l'administració general i les empreses privades

Armengol posa l’accent en les estacions d’esquí, Caldea o el túnel d’Envalira com a bons projectes publicoprivats

El president de l'EFA exposa la necessitat d'una millor coordinació entre el sector públic i privat per impulsar nous projectes d'infraestructura

El president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Dani Armengol, ha posat en valor la importància de la col·laboració entre el sector públic i el privat com a eina fonamental per impulsar el creixement econòmic del país. Així ho ha expressat durant la Jornada sobre la concertació publicoprivada, celebrada aquest divendres a l’Hotel Anyós Park: “Els projectes públics i privats han d’entendre els interessos conjunts que tenen en aquests àmbits de col·laboració”, ha afirmat.

Armengol ha destacat que el sector públic representa una part significativa del PIB andorrà, i ha insistit en la necessitat que el sector privat disposi d’espais de diàleg amb les administracions. “El sector públic té un pes rellevant dins del PIB d’Andorra, però és imprescindible que el sector privat pugui tenir àmbits de diàleg conjunt per propiciar projectes compartits en matèria econòmica”, ha manifestat.

Durant la seva intervenció, el president de l’EFA també ha posat com a exemple diversos casos d’èxit de col·laboració públicoprivada al país, com les estacions d’esquí, Caldea o el túnel d’Envalira. “Les estacions d’esquí són un símbol de col·laboració públicoprivada”, ha assenyalat, tot afegint que “Caldea i el túnel d’Envalira també són projectes d’èxit que evidencien els beneficis d’aquesta cooperació”.

En aquesta línia, també ha fet referència a àmbits emergents on aquesta col·laboració podria tenir un paper rellevant, com ara la sanitat. En aquest sentit, ha esmentat el projecte d’ampliació de l’hospital d’Andorra, posant com a exemple el model de l’Hospital de Puigcerdà, que combina la cooperació publicoprivada amb la col·laboració transfronterera.

Armengol ha conclòs que Andorra es troba en un context cada vegada més favorable per desenvolupar aquest tipus de projectes, sempre que es treballin des de la coordinació i la visió compartida. “El Principat és un país on els projectes publicoprivats són cada vegada més propicis. Ben coordinats i executats, poden ser una peça clau per al futur econòmic del país”, ha reblat.