  El discurs articulat per la ministra Trini Marín. | Govern
Impuls als drets socials europeus

Andorra accepta un article de la Carta Social Europea per reforçar la protecció dels representants dels treballadors

Trini Marín anuncia a Moldàvia l’adhesió a l’article 28, que consolida garanties laborals ja recollides i en procés d’ampliació legislativa

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha pres part aquest dijous en una trobada internacional de primer nivell centrada en la Carta Social Europea revisada, celebrada a Chisinau, a Moldàvia. La reunió, impulsada pel Consell d’Europa en el marc de la presidència moldava del Comitè de Ministres, ha aplegat responsables polítics, experts i actors socials vinculats a l’àmbit de les polítiques socials.

En el decurs de la jornada, Marín ha fet saber que Andorra ha formalitzat l’adhesió a un nou precepte del text, concretament el número 28, orientat a reforçar les garanties dels representants dels treballadors dins les empreses. Segons ha indicat, aquesta decisió reforça la voluntat del país de continuar avançant en la defensa dels drets socials.

Amb aquest pas, el Principat supera ja la meitat dels compromisos previstos en aquest instrument internacional, en vigor des del 2005 i considerat un dels marcs més amplis en matèria de protecció social a escala europea.

El contingut del nou article reconeix el dret dels representants laborals a exercir les seves funcions amb garanties efectives i sense risc de represàlies. Entre altres aspectes, estableix la protecció davant accions que puguin perjudicar-los, incloent-hi possibles acomiadaments vinculats a la seva tasca representativa.

Aquestes mesures tenen correspondència amb la normativa andorrana actual. La legislació laboral vigent ja preveu que els representants dels treballadors no puguin ser sancionats ni cessats durant el seu mandat ni en un període posterior determinat. A més, recentment s’ha ampliat aquesta cobertura als candidats a aquests càrrecs, que quedaran protegits durant els mesos següents a les eleccions.

El text també incorpora el dret a disposar de recursos i temps suficients per desenvolupar les funcions de representació. En aquest sentit, la regulació andorrana fixa un sistema d’hores remunerades adaptat a la dimensió de cada empresa.

Paral·lelament a la seva participació institucional, la ministra ha conduït una de les sessions del programa, centrada en l’aplicació efectiva dels drets socials i en l’avaluació de les reformes del sistema de la Carta.

