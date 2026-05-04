Andbank impulsa una línia de finançament per adaptar les terrasses dels bars i restaurants del Pas de la Casa

Andbank ha posat en marxa una línia especial de finançament destinada als establiments de restauració del Pas de la Casa que hagin d’adaptar les seves terrasses a la nova ordinació aprovada pel Comú d’Encamp. La iniciativa s’emmarca en la voluntat de l’entitat de donar suport al teixit comercial local i, especialment, als empresaris del Pas de la Casa, els quals, en els darrers mesos, han patit una reducció significativa del nombre de visitants i turistes a conseqüència dels problemes derivats de l’esllavissada a França i de les dificultats d’accés a la zona.
La nova regulació comunal obliga els establiments a realitzar adaptacions i inversions a les seves terrasses, un esforç addicional per al sector. Davant aquesta situació, Andbank ofereix una solució de finançament en condicions avantatjoses amb l’objectiu de facilitar el compliment de la normativa i contribuir a la continuïtat i dinamització de l’activitat econòmica.
“Aquesta línia de finançament és una mostra del nostre compromís amb el territori i amb el sector comercial, clau per a l’economia del país” – Maria Suárez
La directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha destacat que “des d’Andbank volem estar al costat dels comerciants i empresaris en moments especialment complexos. Aquesta línia de finançament és una mostra del nostre compromís amb el territori i amb el sector comercial, clau per a l’economia del país”. La proposta s’adreça a tots els establiments afectats per la nova regulació i té com a finalitat alleugerir l’impacte econòmic de les adaptacions necessàries, alhora que afavoreix una implementació ordenada de la normativa comunal