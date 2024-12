4.363 euros perquè els menors de la Gavernera gaudeixin d’un millor Nadal

El centre residencial d’acció educativa (CRAE), més conegut com la Gavernera, ha rebut una donació de 4.363,73 euros recaptats durant la celebració del Dia Mundial de la Infància als restaurants McDonald’s del país. El fons per al centre es van obtenir amb la venda d’hamburgueses i peluixos en l’acció solidària que cada any organitza la coneguda cadena de restauració i que Andorra ha celebrat fa prop de dues setmanes.

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha recollit avui el xec solidari en mans del president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez que ha ressaltat que la xifra obtinguda en aquesta 26a edició del McHappy Day ha superat la de l’edició anterior. Cal ressaltar que la totalitat del fons recaptat anirà destinada als menors tutelats pel Govern d’Andorra, com també una part a la fundació Ronald McDonald’s.