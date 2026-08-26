Virtus reclama més control sobre la política migratòria i unes regles «sense improvisacions» per a les empreses

Virtus considera que el Govern ha de reforçar el control i la planificació de la política migratòria per adaptar-la a les necessitats reals del país i garantir unes regles de joc clares per al teixit empresarial. La formació reclama a l’Executiu més diàleg amb els diferents sectors i critica les modificacions de criteri adoptades durant l’actual legislatura. En un posicionament sobre la situació econòmica i laboral d’Andorra, el partit també posa el focus en la temporalitat d’activitats com l’hoteleria i la restauració i defensa que cada empresari pugui decidir si manté o tanca temporalment el negoci durant els períodes de menor activitat, en funció de les seves circumstàncies econòmiques i humanes.
En aquest sentit, Virtus reclama que l’Executiu estableixi una regulació «clara, rigorosa i sense improvisacions» i assenyala que el Ministeri de l’Interior va haver de modificar algunes resolucions adoptades a principis d’aquest estiu, un fet que, segons la formació, genera inseguretat jurídica. Per aquest motiu, considera que el Govern hauria de dialogar amb els sectors afectats abans d’establir noves mesures, especialment en matèria d’immigració, per garantir criteris «coherents, previsibles i ajustats a la realitat» del país.
Virtus considera que les mesures en matèria d’immigració han de respondre a criteris «coherents, previsibles i ajustats a la realitat» del país
Pel que fa als residents passius, Virtus diferencia entre els perfils que s’instal·len a Andorra per motius de seguretat i qualitat de vida i aquelles persones que, segons denuncia, utilitzen la legislació únicament en benefici propi. En aquest àmbit, reclama actuar contra les societats que no presenten estats financers, no dipositen comptes o no compleixen les seves obligacions fiscals. En aquests casos, proposa liquidar les que considera societats pantalla i impedir la renovació del permís de residència del seu administrador únic.
Alhora, defensa que la normativa tingui en compte les diferents realitats dels residents passius i reclama «criteri i rigor» a l’hora d’establir-ne les condicions. Quant als residents amb contracte de treball, la formació planteja posar fi a la pràctica d’alguns empresaris de captar treballadors que ja han estat regularitzats per una altra empresa. Així, defensa que l’empresa que assumeix una primera contractació i els corresponents tràmits de residència i treball disposi de garanties perquè el treballador mantingui el vincle laboral, com a mínim, fins a la renovació del primer permís de residència i treball.
Virtus també reclama millores en el control del reagrupament familiar i considera que Andorra hauria de disposar d’un cens «fiable i fidedigne» de les persones dependents dels residents, siguin menors o no. Segons la formació, qualsevol persona que sol·liciti un permís de residència i treball hauria d’informar les autoritats de la seva situació familiar perquè el Servei d’Immigració pugui concedir els permisos corresponents amb transparència i evitar situacions d’irregularitat o urgències sobrevingudes.