Verdaguer assegura que actualment hi ha només una col·laboració estricta entre Ciutadans Compromesos i Liberals

«Només hi ha un acord de col·laboració amb els Liberals». Amb aquesta contundència s’ha expressat el president de Ciutadans Compromesos, Jordi Verdaguer, quan ha estat preguntat pels mitjans de comunicació, abans de l’inici del Congrés Ordinari d’Hivern del partit, sobre un possible contacte amb Acció. Les qüestions s’han plantejat arran de l’anunci fet fa una setmana de la nova coalició entre Acció i Liberals de cara a les eleccions del 2027.
Durant la reunió amb els membres i militants del partit, Verdaguer ha explicat que “es detallarà el que es va donar efecte el passat mes de setembre, que va ser la incorporació al Grup Parlamentari de Ciutadans Compromesos, del conseller general no adscrit, Víctor Pintos”. En aquest punt, ha insistit que es tracta d’un acord de col·laboració “només amb Liberals”, i que “no comporta cap altre tipus d’arrelament, ni de futur”.
Preguntat sobre possibles pactes per a les eleccions del 2027, Verdaguer ha mantingut el mateix to taxatiu: “encara és massa d’hora per parlar de col·laboracions i possibles pactes, perquè encara no sabem quan hi haurà eleccions”. A més, ha remarcat que abans caldrà saber “si hi ha un referèndum abans o després dels comicis”.
Verdaguer subratlla que la coalició Acció-Liberals no altera la cooperació actual i remarca la identitat de centre dreta de Ciutadans Compromesos
En aquesta línia, ha subratllat que “només, de moment, ens sentim còmodes amb Liberals”, tot recordant que qualsevol grup parlamentari “pot fer el que vulgui”. Amb tot, sense tancar portes, el president ha especificat que “encara no ens podem posar a la pell [d’un possible pacte amb Acció]”, i ha reiterat que “no hem tingut cap tipus de contacte amb ells”.
Verdaguer també ha assegurat que l’aliança anunciada entre Acció i Liberals no afecta en cap cas la “col·laboració” entre Ciutadans Compromesos i Liberals, referint-se a la incorporació de Pintos al grup parlamentari. Ha recordat que “portem lluitant des de gener o febrer”, per aconseguir aquesta col·laboració.
Per concloure, Verdaguer ha afirmat que “la gent sap per a on anem enfocats”, recordant que CC és una formació de centre dreta i que no són “restrictius, però tampoc estem oberts a tot, sinó senzillament, com deia Machado, el camí es fa caminant”.