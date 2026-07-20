Vela reclama al Govern les dades actuals de la reforma del carrer de la Unió per comprovar-les amb els estudis actuals

La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui una pregunta escrita al Govern amb l’objectiu d’obtenir informació complementària sobre la reforma del carrer de la Unió (CG-3), una acció que ve determinada després d’analitzar la documentació facilitada en resposta a una demanda d’informació anterior.
Una iniciativa que segons remarquen des de la formació pretén esclarir diferents aspectes relacionats amb l’impacte de la reforma sobre la mobilitat i el trànsit. Entre altres qüestions, es demana a l’Estat que confirmi les dades actuals d’intensitat de circulació en el tram comprès entre les rotondes de la Dama de Gel i la de K0, i que d’aquesta forma «expliqui la diferència entre aquestes xifres i les recollides en estudis previs», com també que informi sobre els temps de recorregut abans i després de la reordenació viària.
Des del grup parlamentari interessa saber en quin grau d’intensitat ha millorat el trànsit des de la posada en marxa de la reforma activa al carrer de la Unió
Dita pregunta escrita també sol·licita informació sobre l’evolució de la intensitat del trànsit després dels canvis de carrils i de les restriccions als girs a l’esquerra (turborotondes), i sobre el seguiment així dels itineraris alternatius que hauria pogut generar aquesta actuació. Finalment, el grup polític que encapçala Vela es qüestiona si l’Executiu «ha descartat definitivament la construcció del pas elevat entre les dues rotondes prevista en el Pla de mobilitat integral de la vall central d’Andorra» (2018), una actuació que, en aquest cas, també figurava en els treballs elaborats amb la participació de la consultora DOYMO, informa el PS.