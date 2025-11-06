Torres admet “preocupació” per l’Entry/Exit i defensa la contractació en origen per garantir mà d’obra al sector

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha reconegut aquest dijous que el futur sistema europeu Entry/Exit genera “preocupació” entre els agents econòmics andorrans, especialment pel seu impacte en la contractació de personal temporal. Així, Torres ha subratllat que “la mà d’obra és clau per al sector” i que el Govern ja es troba mantenint reunions amb tots els actors implicats per anticipar-se als efectes que tindrà la nova regulació. “Estem mantenint reunions amb tots els actors implicats per veure de quina manera podem garantir la mà d’obra suficient”, ha afirmat.
Per altra banda, el ministre ha afegit que les trobades amb empreses i associacions patronals “ja estan avançades”, amb l’objectiu de garantir que les companyies disposin del personal necessari tant a curt com a llarg termini. Tanmateix, Torres ha confirmat igualment que el Govern i el sector estudien la contractació en origen, un model que preveu que les empreses contractin directament als països d’origen dels treballadors, assumint el transport fins al Principat, l’allotjament i el retorn un cop finalitzada la temporada. “Ja s’està parlant de la contractació en origen. Entenc que aquesta serà la tònica dels pròxims anys”, ha conclòs.