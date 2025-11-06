Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El titular de la cartera de Turisme i Comerç, Jordi Torres, aquest dijous durant la presentació de la temporada d'hivern d'Andorra Turisme. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Impacte en la contractació de personal temporal

Torres admet “preocupació” per l’Entry/Exit i defensa la contractació en origen per garantir mà d’obra al sector

El ministre de Turisme confirma reunions amb els actors econòmics i apunta que la contractació en origen “serà la tònica” a seguir els pròxims anys

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha reconegut aquest dijous que el futur sistema europeu Entry/Exit genera “preocupació” entre els agents econòmics andorrans, especialment pel seu impacte en la contractació de personal temporal. Així, Torres ha subratllat que “la mà d’obra és clau per al sector” i que el Govern ja es troba mantenint reunions amb tots els actors implicats per anticipar-se als efectes que tindrà la nova regulació. “Estem mantenint reunions amb tots els actors implicats per veure de quina manera podem garantir la mà d’obra suficient”, ha afirmat.

“Estem mantenint reunions amb tots els actors implicats per veure de quina manera podem garantir la mà d’obra suficient” – Jordi Torres

Per altra banda, el ministre ha afegit que les trobades amb empreses i associacions patronals “ja estan avançades”, amb l’objectiu de garantir que les companyies disposin del personal necessari tant a curt com a llarg termini. Tanmateix, Torres ha confirmat igualment que el Govern i el sector estudien la contractació en origen, un model que preveu que les empreses contractin directament als països d’origen dels treballadors, assumint el transport fins al Principat, l’allotjament i el retorn un cop finalitzada la temporada. “Ja s’està parlant de la contractació en origen. Entenc que aquesta serà la tònica dels pròxims anys”, ha conclòs.

Immigració rep una cinquantena de sol·licituds per aclarir diversos dubtes relacionats amb l’Entry/Exit System

