Reunió institucional per als JPEE

Unió dels Petits Estats per solidificar les relacions i mantenir la trobada d’alt nivell en la pròxima edició a Mònaco

Espot pondera la satisfacció dels líders dels microestats després de signar avui la declaració conjunta que reforça la governança multilateral

La cimera entre els caps d’Estat i de Govern dels nou països que integren i participen en aquests Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 ha tingut lloc aquest matí entre l’Espai Columba de Santa Coloma i l’Andorra Park Hotel de la capital deixant una lectura comuna: “Tot i viure realitats molt diferents, els microestats ens podem ser de molta ajuda en els fòrums multilaterals i en exercir funcions d’arbitratge i cooperació”. Unes paraules que ha volgut deixar per alt el cap de Govern, Xavier Espot, en sortir d’una extensa reunió que ha mantingut l’Executiu amb els caps d’Estat a escasses hores d’inaugurar-se oficialment els Jocs (21:30).

La trobada ha servit, per tant, per formular noves aproximacions entre les nacions i “mirar de retrobar-nos més periòdicament amb l’objectiu de fomentar aquest missatge comú i alçar així la veu a Europa”. Precisament ha tingut molt a veure amb això la declaració conjunta que han ratificat avui els nou Estats, sent aquest un document “molt ambiciós en el que s’han presentat esmenes i aportacions de tots costats”, i que el mandatari andorrà ha subratllat que aviat es posarà a disposició pública. En aquest sentit, el Príncep Albert II de Mònaco ha expressat la “bona voluntat de continuar la iniciativa andorrana de la Cimera entre líders de cara a la següent edició dels JPEE que albergarà la seva regió”, ha revelat Espot.

Val a dir que els nou països que han integrat la Cimera i que, per tant, conformen la competició d’aquests Jocs són Andorra (país amfitrió), la República de Xipre, la República d’Islàndia, el Principat de Liechtenstein, el Gran Ducat de Luxemburg, el Principat de Mònaco, Montenegro i la República de San Marino, amb els seus representants al capdavant. Els mandataris, tal com han adoptat en la declaració citada, comparteixen una visió comuna en relació amb la necessitat de reforçar la governança multilateral, la defensa del dret internacional, la promoció dels drets humans, així com “l’adopció de mesures conjuntes per fer front als reptes econòmics, socials, climàtics i tecnològics globals”.