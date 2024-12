Unanimitat per una llei de caça “més moderna i justa”

L’acord unànime dels grups parlamentaris s’ha assolit durant la darrera sessió del Consell General, després que les tres propostes presentades obtinguessin els 28 vots favorables dels consellers generals. Així, la seu parlamentària ha estat testimoni de l’aprovació del projecte de llei de çaça, el qual, malgrat haver estat objecte de discrepàncies durant la comissió legislativa, ha acabat comptant amb el suport de tots els grups parlamentaris.

En una primera intervenció, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal ha qualificat de “justa i moderna” la nova llei, apuntalant que ara és més aplicable i contundent quan és necessari. Així doncs, tan Casal com els diferents consellers que han pres la paraula durant la sessió parlamentària han subratllat la millora en seguretat que aporta el nou text.

Entre les sancions incloses hi ha la penalització per practicar l’activitat amb una taxa d’alcohol superior a 0,5 grams per litre de sang o sota els efectes de substàncies estupefaents. Aquestes infraccions podrien ser castigades amb penes de fins a un any de presó i multes que podrien superar els 3.000 euros. En aquest sentit, el conseller general d’Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, ha destacat que “tot i haver viscut un debat intens, s’ha arribat un acord”. Cal recordar, però que en aquest sentit, el seu grup parlamentari no hi estava d’acord en indicar el límit en 0,5, sinó que el volien destacar a partir de 0,8.

Una altra de les novetats incloses en el marc de la llei és la regulació de la participació de menors en aquesta pràctica. Segons ha explicat el conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé aquesta modificació “permet garantir el relleu generacional dins d’aquesta pràctica”, tot i que Casal ha recordat que les sancions econòmiques s’han simplificat, però s’han endurit en alguns casos. També ha assenyalat que, si un menor comet una infracció, el responsable legal serà el sancionat. “D’aquesta manera, es crea un vincle de responsabilitat”, ha destacat el titular de la cartera d’Agricultura i Ramaderia.

Pel que fa a les modificacions en el llenguatge, la consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha valorat la substitució de l’expressió “donar mort a un animal” pel verb “sacrificar”. En la seva intervenció, Vela ha incidit, igual que la resta de grups parlamentaris, en la seguretat que aporten aquests nous canvis. “El text garanteix l’equilibri entre la caça regulada, la gestió adequada de les poblacions cinegètiques i la seguretat ciutadana”, ha afirmat finalment la consellera demòcrata Berna Coma.

Camí conjunt per un cens unificat

Durant la sessió a la cambra parlamentària, també s’ha aprovat per unanimitat la modificació de la llei del cens proposada pels set comuns. Val a dir que encara que tots els grups han votat a favor, alguns dels consellers han advertit en la necessitat d’una eina informàtica per poder dur a terme la petició de les corporacions comunals. “Cal posar el focus en un element essencial que determinarà el seu èxit, que és una eina informàtica”, ha apuntalat la consellera general del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, afegint que “és imprescindible que s’hi destinin esforços prioritaris per tal d’implementar-la amb urgència i eficàcia”.

Tot i les demandes d’urgència, el debat ha estat marcat per les felicitacions a les corporacions comunals per aquesta proposta. En aquest sentit, la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha destacat que “fa molts anys que el nostre grup parlamentari demana una base de dades entre Govern, Comuns i la CASS”. Segons Montaner, aquesta eina “facilitaria la vida dels ciutadans i dels funcionaris”.

Unanimitat per la cerca d’un creixement sostenible

Finalment, tal com s’havia avançat en dies anteriors, a la sessió ha conclòs amb l’aprovació unànime de la creació d’una comissió d’estudi que analitzi les accions i mesures tècniques d’ordenació del territori i urbanisme. Malgrat el consens, el debat ha comptat amb veus discordants. El conseller general de Concòrdia, Jordi Casadevall, ha assenyalat que “Concòrdia ha presentat, durant l’últim any, diverses iniciatives que haurien constituït un escenari més favorable”. El conseller s’ha referit especialment a la moratòria urbanística a nivell nacional, la qual el seu grup havia defensat. Per altra banda, la consellera demòcrata Gemma Riba ha fet valdre la feina ja impulsada per la majoria amb l’objectiu d’assolir un creixement “sostenible i digerible”. També ha fet una crida a una “reflexió serena, profunda i planificada” per afrontar els reptes presents i futurs.