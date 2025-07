Demanda parlamentària

Andorra Endavant reclama al Govern una “valoració prèvia rigorosa” per justificar l’eliminació de la línia circular

La formació denuncia l’impacte de la mesura en l’accessibilitat als serveis essencials i demana criteris, alternatives i un possible replantejament

El grup parlamentari d’Andorra Endavant ha registrat aquest dimarts una pregunta en resposta escrita al Consell General per tal que el Govern doni explicacions sobre la recent eliminació de la línia circular del transport públic, una decisió que —segons la formació— ha generat una preocupació creixent, especialment entre els veïns d’Escaldes-Engordany.

En declaracions recollides pel grup, el conseller general Marc Monteagudo ha alertat que la supressió de la línia “suposa una greu afectació a l’accessibilitat” de diversos sectors de la ciutadania a serveis essencials com l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el centre comercial o els serveis administratius ubicats a Andorra la Vella. “Parlem d’una línia essencial, sobretot per a col·lectius vulnerables com les persones grans, les que tenen mobilitat reduïda o les que necessiten desplaçar-se regularment a l’hospital”, ha apuntat.

A través de la iniciativa parlamentària registrada, Andorra Endavant sol·licita al Govern que especifiqui els criteris tècnics, socials i econòmics que han motivat la retirada de la línia LC, així com si s’ha dut a terme un estudi previ sobre el perfil dels usuaris afectats o una consulta ciutadana específica. El grup també demana conèixer quines alternatives de mobilitat es preveuen per garantir una cobertura equivalent i com es valorarà l’impacte social de la mesura, especialment entre els col·lectius més vulnerables.

Finalment, la formació vol saber si l’Executiu contempla la possibilitat de reavaluar la decisió i amb quin calendari. “El que no es pot fer i el que és inacceptable és que es prenguin decisions estructurals de mobilitat sense una valoració prèvia rigorosa i sense escoltar les veus dels usuaris afectats”, ha afirmat Monteagudo.