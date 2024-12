Crida a l’acció cap a un creixement urbanístic sostenible

La sostenibilitat, un tema prioritari per a la població i els seus representants, serà objecte de debat aquest dijous al Consell General amb la votació per crear una comissió d’estudi sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme. Si la proposta segueix el seu curs, s’espera que obtingui el suport de tots els grups parlamentaris, tal com s’ha acordat.

L’objectiu principal de la comissió és analitzar la concessió de llicències de construcció i urbanisme, un tema que genera preocupació creixent. En aquest sentit, el president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha remarcat en declaracions a EL PERIÒDIC que “no pot ser que continuem construint tant com ho estem fent”, recordant que “en els darrers quatre anys s’han construït més d’un milió i mig de metres quadrats”. Per això, des del seu grup insisteixen a aturar les noves llicències, malgrat que, segons el conseller general, “les propostes presentades han estat rebutjades pel Govern”.

Davant d’aquesta situació, la presidenta de la formació d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat que “cal revisar-ho tot per tal de tenir una harmonia i coherència”. A més, ha destacat que és imprescindible incorporar “zones verdes al mig dels nuclis urbans” per evitar que el creixement desmesurat afecti la qualitat de vida. En l’altre costat de la balança, el líder del grup de Demòcrates, Jordi Jordana, ha destacat que la comissió ja està treballant en aquesta direcció: “La feina ja s’està duent a terme, el que es busca ara és formalitzar-ne l’existència en el marc del Consell General”.

Per la seva banda, el conseller general no adscrit Víctor Pintos ha posat l’accent en la necessitat d’adaptar la legislació a les necessitats actuals del país: “Es vol actualitzar la llei d’acord amb els requisits tècnics, socials i econòmics que el país demanda en aquests moments”.

Tot i compartir l’objectiu final de regular millor el territori, cada grup parlamentari presenta enfocaments diferents. Escalé ha insistit que l’estratègia de Concòrdia és “convèncer a la majoria que calen accions valentes” per frenar el ritme actual de construcció. En aquest context, l’aprovació de la comissió d’estudi podria suposar una oportunitat per revisar les lleis existents, encara que tal com ha esmentat Escalé “no es faria una modificació directa de la llei”. A més, també es pretén avaluar l’impacte del creixement urbanístic a cada parròquia.

Finalment, el treball de la comissió també inclourà una valoració dels estudis de capacitat de càrrega parroquial, ja entregats pels comuns al Govern, per tal d’avançar cap a una ordenació territorial més equilibrada.