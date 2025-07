Trobada internacional

Espot defensa a Sevilla una reforma de la governança financera internacional per fer-la més inclusiva i representativa

El cap de Govern referma el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, l’agenda dels ODS i l’ajuda als col·lectius més vulnerables

Xavier Espot ha apel·lat davant la comunitat internacional a avançar de manera coordinada cap a una governança financera internacional representativa, capaç d’integrar les diverses realitats de tots els països. En el marc de la IV Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament de les Nacions Unides (FFD4), celebrada a Sevilla, el cap de Govern ha afirmat que la presència d’Andorra en aquesta conferència “és testimoni de la importància que concedim al multilateralisme per construir un futur més equitatiu, sostenible i integrador”.

Durant la seva intervenció en el Debat General de l’FDD4, Espot ha destacat que, a escala global, només s’ha avançat un terç en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un fet que suposa un senyal d’alarma per a la comunitat internacional. En aquest sentit, s’ha referit a la implementació a Andorra d’iniciatives concretes, com l’emissió de bons verds, socials i de sostenibilitat, així com la creació d’un Fons Verd per donar suport a la transició energètica.

En el seu discurs, el mandatari ha subratllat la necessitat de reformar l’arquitectura financera internacional per fer-la més inclusiva i representativa. “Les veus de tots els estats, grans i petits, desenvolupats i en desenvolupament, han de ser escoltades i tingudes en compte”, ha afirmat, posant èmfasi en la urgència de revisar la governança de les institucions financeres globals. Espot s’ha referit a l’esperit de solidaritat internacional, refermant el compromís d’Andorra a favor de l’ajuda pública en el desenvolupament en els àmbits de la lluita contra el canvi climàtic i la desigualtat, la discriminació i de les poblacions més vulnerables, en especial pel que fa als infants i a les persones amb discapacitat.

Espot tracta l’agenda europea amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg

En el marc de la Conferència FDD4, el cap de Govern s’ha reunit amb el viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors de Luxemburg, Xavier Bettel, amb qui han tractat l’avançament en les negociacions de l’Acord d’associació amb la UE, encara pendent de signatura, ratificació i possible classificació com a acord mixt o exclusiu. En la trobada a Sevilla, Espot i Bettel també han tractat l’impuls de la cooperació entre els dos països que han complert 30 anys de relacions diplomàtiques.

Per la seva part, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb el vicecanceller de la República de Panamà, Carlos Hoyos, amb qui han tractat les relacions entre els dos països, en especial pel que fa a la col·laboració en els àmbits jurídic i financer. Tor, també participarà aquesta tarda en la Reunió Extraordinària de Ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica celebrada a Sevilla en el marc de la 4a Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Finançament per al Desenvolupament.