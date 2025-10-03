Una vintena de sol·licitants de la quota d’autònoms tenen fins a final d’any per fer la inversió mínima de 50.000 euros

Una vintena de sol·licitants de la quota per compte propi disposen de termini fins al desembre per completar la inversió obligatòria de 50.000 euros i, així, mantenir activa la seva autorització provisional per treballar com a autònoms a Andorra. Segons han confirmat fonts oficials del Govern a EL PERIÒDIC, aquests sol·licitants formen part del contingent d’aquest any, fixat en 200 autoritzacions —50 menys que les concedides l’any passat— i tenen encara temps per formalitzar el tràmit abans que expiri el període legal de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Aquesta quota es regula segons la Llei del creixement sostenible i per al dret a l’habitatge, coneguda com a Llei Òmnibus, la qual estableix que els sol·licitants poden iniciar el procés al Servei d’Immigració i disposen d’un marge de mig any per acreditar la inversió requerida. A diferència del model anterior, en què calia demostrar la inversió per obtenir el permís, ara l’autorització s’atorga provisionalment i es consolida només si es compleix la condició econòmica dins del termini establert.
Fonts del Govern han explicat que, tot i que la quota formalment no està tancada, la previsió de les 200 autoritzacions ja està esgotada. Això significa que no s’hi poden incorporar nous sol·licitants, però si alguna de les persones actuals no compleix amb la inversió exigida, la seva plaça quedarà alliberada i passarà al següent nom en llista d’espera.