Control poblacional

Nova regulació per als permisos de treball sense residència: s’estableix un màxim de 100 autoritzacions

La mesura contempla 200 permisos més de residència i treball per compte propi i introdueix mecanismes per supervisar l’ocupació dels habitatges

El Govern ha aprovat dues noves quotes d’autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi i de treball sense residència, i ha anunciat la modificació del reglament del servei d’Immigració. Aquestes mesures s’han adoptat durant l’últim Consell Econòmic i Social amb l’objectiu de reforçar el control sobre el creixement poblacional i “evitar una eventual sobreocupació” dels habitatges, tal com han alertat diferents col·lectius.

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que, pel que fa a la quota d’immigració sense residència, “s’han determinat 100 permisos d’aquesta tipologia” i ha incidit que “són llicències limitades perquè tenen especificacions molt concretes”. A més, també ha recordat que “aquest tipus de permís no té una incidència demogràfica en el país”. En relació amb les autoritzacions de residència i treball per compte propi, el reglament ha contemplat fins a 200 autoritzacions, de les quals 50 s’han reservat per a professionals liberals i 150 s’han destinat a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

Al mateix temps, el Govern ha aprofitat la modificació del reglament per introduir nous mecanismes de control sobre el nombre de persones que viuen en un mateix habitatge. Així, s’ha establert l’obligació d’acreditar el consentiment del propietari en el cas que l’ocupant no sigui el titular del contracte de lloguer. Fins ara, aquest document d’autorització el podia emetre directament l’arrendatari. L’objectiu ha estat incrementar el control i evitar la sobreocupació de les unitats immobiliàries.

L’actualització del text s’ha basat principalment en la necessitat d’adaptar-lo a la nova Llei òmnibus per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que ha impulsat canvis substancials en els procediments i ha motivat l’aplicació d’aquestes noves mesures.