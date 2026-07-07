Un índex nacional d’esforç residencial i la IA a l’Administració acosten posicions entre la majoria i Concòrdia i el PS

La majoria parlamentària, conformada per Demòcrates i Ciutadans Compromesos, ha tancat un acord amb Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata per transaccionar set de les propostes de resolució presentades pels dos grups durant el Debat d’Orientació Política, mentre que Andorra Endavant ha rebutjat les deu propostes de transacció plantejades. Un desenllaç que evidencia, doncs, un nou escenari de distanciament entre la majoria i la formació liderada per Carine Montaner, alhora que consolida una via d’entesa puntual amb la resta de l’oposició.
En el cas de Concòrdia, les propostes consensuades fan referència a l’impuls de la intel·ligència artificial a l’Administració pública, la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), el desenvolupament d’un portal únic per concentrar els tràmits de les administracions i les empreses públiques i l’elaboració d’una estratègia nacional d’embelliment. Pel que fa al PS, les transaccions afecten la incorporació d’un quadre nacional d’indicadors de benestar, la creació d’un índex nacional d’esforç residencial i la signatura i ratificació de la Convenció Internacional sobre la protecció dels drets dels treballadors migrants.
Per contra, la majoria assegura que va presentar fins a deu propostes de transacció a Andorra Endavant, les quals, segons afirmen, van ser rebutjades íntegrament. En aquest sentit, Demòcrates i Ciutadans Compromesos sostenen que la formació «ha declinat cap tipus d’acostament o presentar cap text conjunt», malgrat el treball dut a terme durant els darrers dies per intentar consensuar les resolucions.