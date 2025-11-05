Immigració rep una cinquantena de sol·licituds per aclarir dubtes relacionats amb la posada en marxa de l’Entry/Exit

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern manté contactes constants amb Espanya, França i la Comissió Europea en relació amb la futura aplicació de l’Entry/Exit System (EES), el nou sistema europeu de registre de fronteres. Segons ha detallat, “la setmana passada vam fer les comunicacions tant en l’àmbit diplomàtic com polític”, posant en relleu la trucada efectuada entre la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el seu homòleg al Govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska.
Casal ha precisat que els contactes diplomàtics continuen i que “també tenim pendent un altre contacte en l’àmbit ministerial”, afirmant, però que “no es preveuen controls sistemàtics ni cues massives al riu Runer”, i que l’Executiu “continua amb les negociacions amb la Comissió Europea” amb l’objectiu de tancar-les abans de final d’any. A més, ha especificat que França ha confirmat que no establirà controls sistemàtics, i que pel que fa a Espanya, l’aplicació serà gradual, de manera que no s’esperen cues ni afectacions importants.
El ministre també ha recordat que el Govern va modificar recentment el reglament sobre l’estada a l’Espai Schengen per adaptar-se a les noves exigències europees i garantir que els treballadors temporers es trobin en situació regular dins de l’Espai Schengen i no hagin superat els 90 dies d’estada autoritzats en un període de 180 dies. En aquest sentit, ha xifrat en un 25% els casos en què s’ha demanat informació complementària a persones que tramiten permisos des de la modificació del reglament, remarcant que s’han rebut unes 200 sol·licituds, però que aquest percentatge no equival a denegacions, sinó a peticions d’informació addicional per verificar la situació dels sol·licitants.
Així, Casal ha subratllat que “cal agafar aquesta dada amb cautela” i que “encara és massa aviat per extreure conclusions”. En aquest sentit, ha matisat que “no es tracta de la meitat dels treballadors ni d’una afectació generalitzada”, tot destacant que “encara ens trobem en un moment molt incipient” i que el Govern manté contactes permanents amb els sectors econòmics i socials, especialment amb la Unió Hotelera, “que és qui es pot veure més afectat” davant la proximitat de la temporada d’hivern.
D’aquesta manera, el portaveu governamental ha destacat que l’Executiu està connectat amb els agents del país i que les peticions que puguin sorgir es tractaran en el marc d’aquests contactes, tot assegurant que “la situació actual no ens fa témer que hi hagi un entrebanc de cara a la temporada d’hivern”. Finalment, ha volgut insistir en el fet que les persones que ja disposen de permisos regularitzats “no poden veure modificada la seva situació a posteriori”, ja que “el Govern no té base legal per exigir noves condicions a qui va complir la normativa vigent en el moment de l’entrada”.