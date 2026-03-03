Tor demana als andorrans a l’Orient Mitjà que “no es moguin d’on estan” i esperin instruccions de les aerolínies

El Govern manté el contacte permanent amb la trentena d’andorrans i residents que es troben actualment a Abu Dhabi i Dubai arran del conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà. Així ho ha explicat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, qui ha detallat que “andorrans, o bé residents a Abu Dhabi o a Dubai, en tenim una trentena” i que “estan bé”. “Estem en contacte permanentment amb tots ells i la consigna és que no es moguin dels llocs on estan”, ha afegit, indicant que la majoria es troben allotjats en hotels i, tal com ha apuntat, se’ls ha recomanat que “esperin a ser contactats per les companyies aèries”.
En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors ha destacat que “ahir a la tarda ja van començar a enlairar-se alguns vols” i que “sembla que, almenys des dels Emirats Àrabs Units, s’està començant a obrir l’espai aeri”. A més, Tor ha posat en relleu que l’encarregat de negocis de l’ambaixada dels Emirats Àrabs Units li va traslladar “un missatge de tranquil·litat pels nostres ciutadans”, afegint que hi ha una coordinació entre les autoritats locals i els hotels: “En principi, són les autoritats dels Emirats Àrabs Units les que es fan càrrec de les estades suplementàries que no tenien reservades els viatgers”, si bé ha puntualitzat que aquesta informació s’ha de verificar sobre el terreny.
En paral·lel, la ministra ha assenyalat que Andorra està actuant conjuntament amb els consolats d’Espanya i França “en cas que hi hagués evacuacions”, tot i que ha remarcat que “de moment cap país es contempla evacuacions”. La prioritat, ha insistit, és que els afectats “esperin que les seves companyies els puguin comunicar que ja poden marxar” i que “no es moguin del lloc”. Tor també ha alertat de la proliferació d’informació no contrastada i ha demanat als ciutadans que “vigilin, perquè corre molta informació per xarxes i no és sempre informació fidedigna” i que estiguin atents “al que diuen les fonts oficials”.
“En principi, són les autoritats dels Emirats Àrabs Units les que es fan càrrec de les estades suplementàries que no tenien reservades els viatgers” – Imma Tor
Pel que fa al context general, la ministra ha admès que “Andorra està molt preocupada per aquest conflicte que hi ha a l’Orient Mitjà” i ha reiterat que el país “sempre advoca per la pau i pel respecte del dret internacional”. En aquest sentit, ha recordat que el Govern ha apel·lat “a la diplomàcia i al diàleg per trobar-hi una solució”. Tanmateix, i sobre la possible evolució de la situació, Tor ha afirmat que “la durada d’aquest conflicte malauradament no la podem preveure” i ha assenyalat que “avui continuen els bombardejos tant a l’Iran com també ara al Líban”. “Lluny de mi avançar una idea sobre la durada que pot tenir aquest conflicte”, ha conclòs.
Nota informativa
Cal destacar que aquest matí, a més, el Ministeri d’Afers Exteriors ha difós una nota informativa en què recomana als nacionals o residents andorrans que es trobin fora d’Europa i tinguin previst un vol de retorn amb escala en zones afectades pel conflicte que contactin “immediatament amb la seva companyia aèria o amb l’agència de viatges” per valorar vies alternatives. El ministeri recorda la importància de disposar d’una assegurança de viatge amb cobertura àmplia, inscriure’s al Registre de Viatgers i contactar amb Afers Exteriors en cas de necessitat, tot facilitant el telèfon d’emergències consulars +376 324 292.