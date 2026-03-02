Andorrans als Emirats asseguren que se senten segurs i no es plantegen tornar malgrat l’escalada del conflicte

Els nacionals andorrans que es troben als Emirats Àrabs Units asseguren que se senten segurs malgrat l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà i, de moment, no es plantegen tornar al país. Així i tot, el Govern s’ha posat en contacte amb ells per garantir-ne la seguretat i oferir suport en cas que decideixin marxar, ja que, arran de l’esclat de la guerra entre els Estats Units i Israel contra l’Iran, el conflicte ha anat augmentant de tensió i d’intensitat, amb centenars de víctimes. Diversos països han activat dispositius per localitzar i donar suport als seus ciutadans a la regió, i en el cas andorrà, el Ministeri d’Afers Exteriors, a través del departament consular, ha creat un grup de WhatsApp amb turistes i residents andorrans als Emirats per mantenir-hi contacte directe.
“Jo aquí m’hi quedo. S’hauria de posar molt difícil la situació” – Andorrà a Dubai
“Jo estic al grup que ha creat Exteriors”, explica Pau Augé, un andorrà resident a Dubai. Segons detalla, des del grup “estan organitzant la gent que està sortint cap a Oman o cap a Abu Dhabi per volar” i assegura que “tothom està molt actiu al grup”. En total, afirma que residents andorrans a Dubai “som quatre”, tot i que alguns es trobarien fora del país actualment. Malgrat l’ofensiva, Augé manté que no té intenció de tornar. “Jo aquí m’hi quedo”, afirma, considerant que “s’hauria de posar molt difícil la situació” perquè es plantegés marxar. A més, recorda que l’espai aeri “encara no està obert”, fet que també condiciona qualsevol desplaçament.
Les primeres hores: explosions i míssils interceptats
Augé relata que els primers moments van ser d’impacte. “Comencem a sentir míssils interceptats al cel i explosions”, explica. Segons el seu testimoni, es tractava de les defenses aèries dels Emirats interceptant projectils que, a priori, no anaven dirigits contra el país, sinó contra bases militars dels Estats Units o països vinculats.
“Comencen a ressonar els edificis i a tremolar les finestres”, descriu. En 48 hores, assegura, “s’han interceptat al voltant de 200 míssils balístics i més de 500 drons kamikazes”, una xifra que qualifica “d’absoluta barbaritat” pel que fa a la capacitat de defensa dels Emirats. Segons apunta, els impactes registrats en edificis correspondrien a restes de míssils repel·lits.
Un dels projectils, afirma, “sembla que va explotar a terra”, a la zona de l’hotel Fairmont i “és el que més mal va fer”. Altres restes haurien caigut en punts icònics com el Burj Al Arab o àrees com City Walk, sempre, segons el seu relat, provinents d’intercepcions aèries.
“Van transmetre sempre una sensació absoluta de calma” – Andorrà a Dubai
Després dels primers moments d’incertesa, Augé explica que les autoritats van reaccionar ràpidament. “Van comunicar que tothom es posés a cobert”, tot remarcant que la situació estava controlada per evitar conseqüències derivades de la caiguda de restes. “Van transmetre sempre una sensació absoluta de calma”, assegura.
Com a exemple, destaca que el vicepresident i xeic de Dubai, Mohammed bin Rashid, va aparèixer en públic dissabte a la tarda en un acte a la zona de Meidan, fet que, segons ell, reforçava la percepció de normalitat. En el seu cas, Augé explica que els atacs el van sorprendre “al mig del mar, molt a prop de Dubai”. Tot i sentir les explosions, considera que es trobava en un punt amb “menys possibilitats” de patir cap impacte directe.
Escalada del conflicte i impacte a la regió
La guerra s’ha intensificat en els darrers dies amb atacs creuats a diversos punts de la regió. Mitjans internacionals informen de centenars de morts, amb especial afectació a l’Iran, i d’operacions militars que s’estenen a altres territoris del Golf. L’augment de la tensió ha provocat cancel·lacions de vols, restriccions aèries i moviments d’evacuació en diferents països. En aquest context, el secretari general del Consell d’Europa ha fet una crida a reforçar la coordinació i a actuar per desescalar el conflicte, insistint en el respecte al dret internacional i en la necessitat de protegir la seguretat dels ciutadans europeus a la regió.