  • La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, aquesta tarda en roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Retorn dels perjudicats pel conflicte

Tor confia que a final de setmana tots els residents afectats pel conflicte a l’Orient Mitjà hagin tornat al Principat

Des de l'esclat del conflicte s'han tractat 31 casos, dels quals 21 ja es troben al país, vuit tenen ja vols confirmats i només dos en resten pendents

“Esperem que, a finals de setmana, totes aquelles persones que han volgut tornar ho hagin pogut fer”. Aquestes han estat declaracions de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, envers la situació dels residents que s’han vist afectats pel conflicte a l’Orient Mitjà. En concret, ha esmentat que des de l’esclat del conflicte han tractat fins a 31 casos, i que d’aquests, 21 ja es troben al Principat o estan volant per ser-hi aviat. De la resta, vuit casos tenen ja vols confirmats i només dos en resten pendents.

La mandatària també ha exposat que aquells que s’han decidit quedar, que “en són uns quants”, es troben bé. En tot cas, ha mencionat que des del ministeri que encapçala continuen molt pendents, sobretot tenint en compte que la situació continua ‘a l’alça’. Així mateix, ha posat en valor la feina feta junt amb les companyies aèries i els consolats espanyol i francès.

L’estat del conflicte: “El dia més intens”

El conflicte a l’Orient Mitjà continua escalant aquest dimarts amb nous bombardejos dels Estats Units i Israel contra objectius a l’Iran. Fonts del Pentàgon han advertit que la jornada podria ser “la més intensa” d’atacs des de l’inici de l’ofensiva fa onze dies. Paral·lelament, el president nord-americà, Donald Trump, ha afirmat en una entrevista a Fox News que podria estar disposat a dialogar amb Teheran, tot i que hores abans havia amenaçat amb colpejar l’Iran “20 vegades més fort”.

En aquest context d’escalada militar, França ha confirmat que ja ha entregat sistemes de defensa aèria a alguns dels seus aliats a la regió, com els Emirats Àrabs Units i Qatar. Segons ha explicat la ministra de les Forces Armades franceses, Catherine Vautrin, l’ajuda inclou el desplegament de caces Rafale ja estacionats als Emirats i sistemes de míssils terra-aire. Tot i això, París ha remarcat que “no és part del conflicte” i ha indicat que també ha enviat reforços militars a la zona de Xipre, on la fragata Languedoc ja opera davant la costa, mentre que el portaavions Charles de Gaulle es reubicarà al Mediterrani en aproximadament set dies.

Mentrestant, Teheran ha mantingut el llançament de míssils i drons contra Israel i altres punts de la regió, en un escenari que manté restringit gran part de l’espai aeri i continua afectant el trànsit internacional de vols.

