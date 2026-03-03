Espanya activarà vols aquesta setmana per evacuar col·lectius vulnerables i inclourà andorrans atrapats als Emirats

Diversos vols organitzats per aerolínies espanyoles sortiran al llarg d’aquesta setmana per traslladar des dels Emirats Àrabs Units el col·lectiu vulnerable afectat per l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà i que actualment no pot abandonar el país. Segons han confirmat fonts oficials del Govern a EL PERIÒDIC, en aquests dispositius s’inclouran també ciutadans andorrans que compleixin alguna de les tres casuístiques prioritàries establertes: gent gran, persones malaltes o famílies amb menors a càrrec.
Els vols, que aterrarien a Madrid, formen part d’un operatiu coordinat per les autoritats espanyoles per facilitar la sortida de persones en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, Afers Exteriors està elaborant el llistat dels andorrans que podrien ser inclosos en aquests trajectes per traslladar-lo al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya i gestionar-ne la incorporació. Segons les mateixes fonts, ja ha sortit un primer vol en el marc d’aquest dispositiu, tot i que no hi viatjava cap ciutadà andorrà.
Aquesta operativa s’emmarca en el context descrit aquest dimarts al matí per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, qui ha confirmat que el Govern manté contacte permanent amb la trentena d’andorrans i residents que es troben actualment a Abu Dhabi i Dubai. “Estem en contacte permanentment amb tots ells i la consigna és que no es moguin dels llocs on estan”, ha afirmat, tot detallant que la majoria es troben allotjats en hotels i que se’ls ha recomanat “esperar a ser contactats per les companyies aèries”.
En aquest sentit, Tor també ha explicat que “ahir a la tarda ja van començar a enlairar-se alguns vols” i que, almenys des dels Emirats Àrabs Units, “s’està començant a obrir l’espai aeri”. Tot i això, ha insistit que, de moment, “cap país es contempla evacuacions” i que la prioritat continua sent que els afectats segueixin les indicacions oficials i no es desplacin pel seu compte.