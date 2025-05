Política exterior

San Marino s’encomana a la presidència polonesa per solucionar l’Acord i recomana un calendari per a l’entrada

Beccari advoca per un tractat no mixt i amb una addenda com a solució final, així com la necessitat de tenir quan abans uns tempos definits d'entrada

El ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, ha explicat aquest dilluns davant la premsa i en el marc de la cimera de caps d’Estat i de Govern dels nou països que integren els Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025 que espera que l’Acord d’associació de la seva nació “sigui competència exclusiva de la UE”, i que, per tant, aquest no sigui mixt i d’aquesta forma només pugui ser rubricat per la Unió Europea, sense necessitat que també els signin així cada estat membre per separat. Ho ha asseverat així el representant d’un microestat que confia en la presidència polonesa per desbloquejar el pacte d’annexió amb la UE.

“Estic força segur que durant la presidència polonesa podrem trobar un compromís o una solució sobre aquesta darrera qüestió. D’aquesta manera podrem apropar-nos a la signatura”, ha articulat Beccari, qui ha sostret al mateix temps que Itàlia ha mostrat un posicionament no favorable per l’acord, “tot i no voler desviar el full de ruta establert perquè el seu marc legal ja ha estat corroborat”. En aquest sentit, ha estipulat que el més probable és que “la solució final recaigui en una addenda sobre l’acord per San Marino”.

Sobre aquesta qüestió, el ministre sanmarinès ha afirmat que “hi ha molta expectació amb aquest tractat d’adhesió” i que és important que tant San Marino com Andorra tinguin clar un calendari i una perspectiva sobre quan entrarà aquest en vigor i quins seran, per consegüent, els pròxims passos a seguir. “Fins i tot al nostre Estat hi ha molta pressió i una gran expectativa per aquest pas. Crec que és important que San Marino i el Principat tinguin una agenda i una perspectiva pel que fa a l’entrada en vigor i, per descomptat, als passos següents a realitzar”, ha conclòs l’homòleg de la ministra Imma Tor.