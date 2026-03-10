Riba admet “desencerts” en el calendari del referèndum mentre Miñana retreu l’incompliment dels terminis

El secretari d’Estat d’Afers amb la Unió Europea, Landry Riba, ha admès que el Govern no ha encertat les previsions temporals sobre la celebració del referèndum de l’Acord d’associació amb la UE. “Una cosa és fer previsions temporals en relació a un procediment de conclusió que no depèn del Govern —i no encertar la previsió—”, ha afirmat.
L’admissió s’ha produït en el marc d’un intercanvi de publicacions a la xarxa social X amb l’advocat i notari Carles Miñana, que ha retret a l’executiu que no hagi complert els calendaris que s’havien anunciat en els darrers anys. Per defensar aquesta posició, Miñana ha publicat captures de titulars de notícies aparegudes entre el 2024 i el 2025 en què s’apuntaven terminis per a la convocatòria del referèndum.
“El referèndum que heu repetidament promès i que NO complireu no depèn en absolut de cap decisió externa a les institucions andorranes” – Carles Miñana
Miñana sosté que el retard en la convocatòria no depèn de factors externs ni del procés europeu, sinó de decisions internes del país. “El referèndum que heu repetidament promès i que NO complireu no depèn en absolut de cap decisió externa a les institucions andorranes”, ha assegurat.
Segons el notari, el procediment per convocar-lo està clarament establert. “Els referèndums els convoquen els Coprínceps a petició del cap de Govern, amb l’acord de la majoria del Consell General”, ha recordat, citant els articles corresponents de la legislació andorrana.
Miñana també ha criticat que el debat sobre si l’acord d’associació és mixt o no mixt serveixi, segons ell, per ajornar la consulta. “El ‘mixt-no mixt’ és una simple maniobra dilatòria que heu trobat per no enfrontar-vos a les urnes”, ha afirmat, assegurant que aquesta qüestió “no canvia una sola coma del text que vau prometre sotmetre a referèndum”.
En el mateix intercanvi a X, Riba també ha reaccionat a unes declaracions d’un eurodiputat que alertava que l’acord amb la UE podria comportar “més riscos que beneficis” per a Andorra i comprometre el país en conflictes globals. El secretari d’Estat ha qüestionat el canvi de posicionament del representant europeu. “Resulta curiós veure com una mateixa persona pot pensar una cosa i el seu contrari en pocs mesos de diferència… De ‘beneficia massa a Andorra’ a ‘comporta més riscos que beneficis per Andorra’”, ha indicat.
En resposta a les paraules de Riba, el notari ha ironitzat amb les seves afirmacions. “Ja ho pots ben dir, Landry, ja…”, ha escrit.
Miñana, però, ha restat importància a les opinions procedents de les institucions europees i ha insistit que el debat ha de centrar-se en la decisió de la ciutadania. “A mi m’interessa molt poc què en pensa fins i tot el Parlament europeu sencer. A mi m’interessa què en pensem tots els andorrans”, ha afirmat.