El calendari del referèndum sobre l’Acord podria endarrerir-se a causa del conflicte a l’Orient Mitjà, segons l’FMI

El calendari del procés d’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea podria allargar-se més del previst. Així ho ha indicat el cap de missió del Fons Monetari Internacional (FMI), Jeff Danforth, que ha advertit que en aquest tipus de processos els terminis sovint s’acaben ampliant.
Durant la presentació de les conclusions de l’informe del 2026, Danforth ha recordat que, tot i no valorar el contingut de les negociacions, l’experiència en operacions similars mostra que els calendaris acostumen a retardar-se. “Sempre es tarda més del que sembla”, ha afirmat. En aquest sentit, ha apuntat que és probable que el procés entre Andorra i la Unió Europea també s’endarrereixi, tot i que ha remarcat que el calendari final dependrà del Govern i de les institucions europees.
“El referèndum s’ha de fer aquesta legislatura, perquè així ens ho vam dir i així ho hem de tancar” – Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Davant aquesta possibilitat, el grup parlamentari socialdemòcrata insisteix que el referèndum sobre l’acord s’ha de celebrar abans que acabi l’actual legislatura. Des del PS remarquen que aquest ha estat el compromís assumit i defensen que cal complir-lo. “El referèndum s’ha de fer aquesta legislatura, perquè així ens ho vam dir i així ho hem de tancar”, assenyalen.
Els socialdemòcrates mantenen que no s’hauria de posposar la consulta a una legislatura posterior. “No podem esperar a una propera legislatura”, afirmen, i recorden que ja van presentar una esmena al pressupost per reservar recursos per a la celebració del referèndum.
Tot i això, des del grup parlamentari reconeixen que el ritme del procés també dependrà de les institucions europees. “És evident que els tempos els marcarà Europa”, indiquen, però reiteren que consideren viable que la consulta es pugui celebrar dins de l’actual mandat.