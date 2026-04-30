Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre de Finances, Ramon Lladós. | Consell General / Sergi Pérez
Arnau Ojeda Garcia
Finances públiques

Via lliure a la reforma amb la ‘regla d’or’ com a eix central tot i el risc d’entrar en “llistes” de països no solvents

L’Executiu defensa el límit d’endeutament del 40% i un dèficit màxim de l’1%, mentre l’oposició adverteix que el model “no redueix el deute”

La majoria parlamentària ha aprovat la modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària, tot rebutjant les cinc esmenes presentades per Concòrdia. El conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha qualificat la proposta de “llei realista i de previsió” i ha assegurat que els límits actuals “han permès gestionar bé els diners públics”. En aquest sentit, ha defensat que Andorra “és i continuarà sent un país solvent” i ha destacat que la modificació de la regla d’or actualitza els paràmetres fixant un límit d’endeutament del 50%, amb una reducció progressiva fins al 40%.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha reforçat aquest argumentari assegurant que la regla d’or “limita l’endeutament al 40%” i que el país és “dels pocs del món” amb aquest mecanisme. A més, ha remarcat que el dèficit màxim es manté en l’1% del PIB i ha defensat que la reforma “actualitza la regla d’or a les necessitats actuals”. En la seva intervenció, ha advertit que seguir altres plantejaments podria situar el país “en una llista junt amb Corea del Nord, Cuba i Iran”.

“Aquesta llei no redueix l’endeutament, es limita a fixar un llindar” – Cerni Escalé

Des de l’oposició, Cerni Escalé ha criticat que la reforma “no redueix l’endeutament, es marca un llindar” i ha alertat que el deute públic és “la hipoteca que pagaran els nostres fills”. A més, ha defensat una proposta alternativa amb un límit del 35% i ha reclamat “un pla de retorn del deute”, tot advertint que, amb el model actual, el Govern podria situar-se per sobre del 40% en els pròxims anys.

En la mateixa línia, el conseller del grup socialdemòcrata, Pere Baró, ha assegurat que la reforma “no respon a l’objectiu” i que parteix d’un PIB “molt dubtós”, tot afirmant que el model “és injust i regressiu” i que “va en la direcció equivocada”. Per la seva banda, Carine Montaner ha donat suport a la majoria i ha defensat que “cal gestionar els diners públics com si gestionéssim una empresa”, posant l’accent en l’eficiència de la despesa.

Finances obté llum verda per revisar la regla d’or amb una rebaixa progressiva del límit d’endeutament fins al 25%

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu