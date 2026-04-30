Via lliure a la reforma amb la ‘regla d’or’ com a eix central tot i el risc d’entrar en “llistes” de països no solvents

La majoria parlamentària ha aprovat la modificació de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària, tot rebutjant les cinc esmenes presentades per Concòrdia. El conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha qualificat la proposta de “llei realista i de previsió” i ha assegurat que els límits actuals “han permès gestionar bé els diners públics”. En aquest sentit, ha defensat que Andorra “és i continuarà sent un país solvent” i ha destacat que la modificació de la regla d’or actualitza els paràmetres fixant un límit d’endeutament del 50%, amb una reducció progressiva fins al 40%.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha reforçat aquest argumentari assegurant que la regla d’or “limita l’endeutament al 40%” i que el país és “dels pocs del món” amb aquest mecanisme. A més, ha remarcat que el dèficit màxim es manté en l’1% del PIB i ha defensat que la reforma “actualitza la regla d’or a les necessitats actuals”. En la seva intervenció, ha advertit que seguir altres plantejaments podria situar el país “en una llista junt amb Corea del Nord, Cuba i Iran”.
“Aquesta llei no redueix l’endeutament, es limita a fixar un llindar” – Cerni Escalé
Des de l’oposició, Cerni Escalé ha criticat que la reforma “no redueix l’endeutament, es marca un llindar” i ha alertat que el deute públic és “la hipoteca que pagaran els nostres fills”. A més, ha defensat una proposta alternativa amb un límit del 35% i ha reclamat “un pla de retorn del deute”, tot advertint que, amb el model actual, el Govern podria situar-se per sobre del 40% en els pròxims anys.
En la mateixa línia, el conseller del grup socialdemòcrata, Pere Baró, ha assegurat que la reforma “no respon a l’objectiu” i que parteix d’un PIB “molt dubtós”, tot afirmant que el model “és injust i regressiu” i que “va en la direcció equivocada”. Per la seva banda, Carine Montaner ha donat suport a la majoria i ha defensat que “cal gestionar els diners públics com si gestionéssim una empresa”, posant l’accent en l’eficiència de la despesa.