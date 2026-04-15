Les víctimes podran sol·licitar a l’Estat l’avançament de les indemnitzacions en cas que l’agressor es declari insolvent

Les víctimes per violència de gènere, maltractaments domèstics i de delictes contra la llibertat sexual podran sol·licitar l’avançament per part de l’Estat de les compensacions econòmiques en cas d’insolvència de l’agressor gràcies al nou Reglament aprovat aquest dimecres al Consell de Ministres.
La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena ha explicat que “una vegada hi hagi una sentència ferma”, la víctima ha de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica o presencialment al servei de tràmits. Aquesta demanda ha d’anar acompanyada de la còpia de resolució judicial que estableix l’import de la indemnització i la còpia de la documentació que consta en l’expedient corresponent al procediment penal que acrediti el grau de menyscabament ocasionat per les lesions o la durada de la incapacitat temporal.
En aquest sentit, les víctimes podran efectuar la sol·licitud per la totalitat de la indemnització o per una part –en cas que l’agressor hagi fet un pagament parcial– passats tres mesos des de la data en què s’hagi requerit judicialment el pagament i fins un any després d’aquest moment.
D’altra banda, el Reglament també preveu que, en cas de mort de la víctima, els seus fills menors d’edat no emancipats o majors d’edat amb discapacitat que en depenien econòmicament puguin sol·licitar aquesta prestació. Per a aquests casos, Cadena ha detallat que “s’haurà de presentar la documentació que acrediti l’afiliació i la condició de persona a càrrec o amb discapacitat”, a més d’aquella que acrediti la seva situació econòmica i patrimonial. A més, també es requerirà “una declaració jurada en què la persona sol·licitant declari que no ha percebut altres quantitats que, d’acord amb l’article 5 del reglament, siguin incompatibles amb aquesta prestació”.
Val a dir que les persones que vulguin sol·licitar una prestació basada en una resolució penal dictada a partir del 12 de febrer del 2015 tenen temps per fer-ho fins al 30 d’octubre del 2027. Amb tot, el Ministeri d’Afers Socials disposa d’una partida pressupostària de 3,8 milions d’euros sota el concepte de “prestacions familiars”, des de la qual, segons la secretaria d’Estat, “s’abonaran les prestacions econòmiques ocasionals i on s’inclourà aquesta prestació”. Finalment, des de l’Executiu subratllen que el reglament determina la possibilitat de reclamar a l’autor del delicte les quantitats satisfetes a la víctima.