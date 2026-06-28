La possible visita de Pedro Sánchez a Andorra, pendent de trobar encaix a l’agenda abans del final de la legislatura

L’ambaixada d’Andorra a Espanya està treballant perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, faci una visita oficial al Principat abans que finalitzi l’actual legislatura al país veí. Així ho ha explicat l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), en què també ha avançat que s’està preparant una reunió entre la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el seu homòleg espanyol, José Manuel Albares. «S’estan treballant trobades, però no hi ha dates encara concretes«, ha afirmat Descarrega, qui ha remarcat que la voluntat és que ambdues reunions es puguin materialitzar durant els pròxims mesos.
Pel que fa a la possible visita del president espanyol, l’ambaixadora ha recordat que el cap de Govern andorrà, Xavier Espot, ja va mantenir una primera reunió amb Sánchez al Palau de la Moncloa a l’inici del mandat. Per aquest motiu, considera que «tindria tot el sentit que pogués fer una visita abans de finalitzar el seu mandat». A més, ha assenyalat que els contactes entre ambdós governs són habituals, ja que tant Espot com Sánchez coincideixen periòdicament en diferents fòrums internacionals. «Es veuen en altres fòrums multilaterals, com la Comunitat Política Europea o al setembre a Nacions Unides», ha recordat.
Amb tot, ha admès que la concreció d’una visita institucional d’aquest nivell depèn, en bona part, de l’evolució de l’actualitat internacional i de les respectives agendes. «Són feines i treballs i converses que mantenim i veurem si s’encaixa a l’agenda, perquè avui més que mai les agendes són molt volàtils», ha manifestat, tot destacant que «hi ha molts temes d’actualitat». En paral·lel, i qüestionada per la reunió de Tor amb Albares, Descarrega ha recordat que la ministra ja va fer la corresponent visita institucional al seu homòleg espanyol i ara la voluntat és donar continuïtat a aquests contactes. «Aquestes serien dues trobades que estem treballant i que ens agradaria que poguessin tenir lloc en els propers mesos«, ha conclòs.