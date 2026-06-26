Espanya es compromet a agilitzar els permisos de residència i treball dels andorrans amb un sistema ‘fast track’

El cap de Govern, Xavier Espot, ha arrencat aquest divendres el compromís del delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, d’impulsar un sistema que permeti escurçar els terminis per obtenir els permisos de residència i treball dels ciutadans andorrans a Espanya. La mesura s’ha abordat durant la reunió mantinguda a Barcelona, en què el mandatari andorrà ha traslladat les dificultats que afronten actualment molts residents, especialment els estudiants, per completar aquests tràmits administratius.
En aquest sentit, Espot ha defensat la necessitat d’aplicar de manera efectiva el conveni trilateral entre Andorra, Espanya i França, el qual preveu un tractament equivalent al dels ciutadans comunitaris. A més, ha plantejat la implantació d’un sistema simplificat de tramitació (‘fast track’) que permeti reduir els terminis d’autorització. Per la seva banda, Prieto s’ha compromès a treballar amb la Direcció General de Migracions perquè aquests permisos es puguin tramitar de forma més àgil.
Espot ha demanat que el futur Entry/Exit System tingui en compte també els desplaçaments aeris amb helicòpter i que aquests puguin quedar subjectes a un règim de controls no sistemàtics
Paral·lelament, la trobada també ha servit per abordar diverses qüestions relacionades amb la mobilitat i el control fronterer. En aquest àmbit, Espot ha demanat que el futur Entry/Exit System tingui en compte també els desplaçaments aeris amb helicòpter i que aquests puguin quedar subjectes a un règim de controls no sistemàtics, similar al de la frontera terrestre. L’objectiu és evitar que aquests vols siguin considerats una frontera exterior Schengen i hagin de sotmetre’s a controls sistemàtics.
La reunió també ha permès repassar altres qüestions de cooperació bilateral. D’una banda, el Govern ha expressat la preocupació per les dificultats recents per autoritzar el trasllat de residus cap a Espanya i ha reclamat recuperar un sistema de col·laboració més àgil. De l’altra, ambdues parts han tractat l’impuls de projectes transfronterers com la futura Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) o la Zona Econòmica Especial d’Organyà.