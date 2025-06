Afers exteriors

Organyà podria acollir una zona econòmica especial per ubicar-hi tant empreses andorranes com pirenaiques

Els terrenys, propietat de l’Institut Català del Sòl, són “una autèntica oportunitat” que obligarà a garantir un règim fiscal competitiu

La primera visita institucional del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a Andorra, ha estat moguda. D’entre els molts temes que han tractat durant la reunió entre el Govern i l’ens català, tots ells conformats dins el pla de treball 2024-26 i d’interès comú de les dues parts, un dels més rellevants és la voluntat de crear una zona econòmica especial a Organyà on ubicar sòl industrial perquè, entre altres, s’hi puguin instal·lar empreses del país.

El cap de l’Executiu, Xavier Espot, ha assenyalat que aquest és un projecte “molt interessant i en certa manera absolutament prioritari”. En aquest sentit, ha apuntat que al municipi català, que també té la voluntat de tirar endavant la iniciativa, hi ha uns terrenys propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) on seria un bon lloc per ubicar “companyies d’alt valor afegit”, no només del país, també “per al conjunt del Pirineu”, segons ha destacat Illa. El president ha asserit que aquest pla “significa explorar una via en el terreny de la cooperació econòmica i oferir ubicacions ben situades i connectades” per instal·lar, en aquest cas, activitats industrials que necessiten ubicacions adequades.

Amb tot, una iniciativa que Espot ha assegurat no substituirà cap projecte similar que es vol impulsar al Principat: “Al contrari, tots sumen, però hem de ser conscients que Andorra té una escassetat de sòl”. “Que puguem trobar en zones properes espais relativament grans, pràctics i ben connectats on puguem fer sòl industrial, és una autèntica oportunitat”, ha completat, deixant clar que també s’hauran de “mirar” les implicacions fiscals de tot plegat perquè siguin competitives.

Un instant de la reunió de treball que han dut a terme avui. | SFGA/CEsteve

Treballs en transport

En matèria de mobilitat, Andorra i Catalunya, “a partir d’una constatació d’una necessitat”, en paraules d’Illa, volen impulsar millores a l’N-145. En aquest sentit, sol·licitaran al Govern espanyol que avaluï l’ampliació amb un carril suplementari. Pel que fa a l’aeroport, el president de la Generalitat ha fet esment que n’han parlat en tres sentits: que pugui rebre vols de l’espai no Schengen, permetre vols amb un major ventall horari que l’actual i permetre una recàrrega dels avions a pressió. En afegit, Espot ha recordat que l’autorització dels vols nocturns depèn també del Govern espanyol. Finalment, també s’ha tractat la possibilitat d’implementar un tramvia entre el país i la Seu d’Urgell com a element de connexió i dinamització dels territoris.

Polítiques conjuntes en habitatge

Un altre dels aspectes al qual han fet èmfasi és en alinear polítiques en matèria d’habitatge, repte i prioritat d’ambdues parts. “És a més una temàtica amb implicació transfronterera”, ha asserit Espot, assegurant que això els obliga a fer polítiques conjuntes i que el Govern i la Generalitat “tenim una visió relativament similar” en aquest àmbit, en el sentit de “respectar la propietat privada” i una certa intervenció.

El vessant sanitari

En el vessant sanitari, el cap de l’Executiu ha recordat el conveni marc signat amb l’estat espanyol ara fa dos anys, el qual “ens permet desenvolupar-lo amb tot una sèrie d’accions puntuals amb la Generalitat de Catalunya o institucions catalanes”. Ha posat d’exemple el darrer acord entre el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona i el SAAS per a la donació de còrnia. Amb tot, aquest dijous han acordat fer una reunió de treball al setembre entre la ministra de Salut, Helena Mas, i la consellera de Sanitat, Olga Pané, per tractar diferents temes com l’ús de les UCI andorranes per part de la població catalana, compartir ofertes professionals conjuntes de personal mèdic o la cirurgia menor pediàtrica.

Espot i Illa, durant la roda de premsa. | SFGA/CEsteve