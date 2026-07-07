Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Política
Debat d'Orientació Política

Montaner justifica el rebuig a les transaccions en afirmar que «sovint són petits matisos que no canvien la idea»

La líder d'Andorra Endavant defensa que les 22 propostes presentades estan "molt treballades" i manté que el grup no negociarà el seu contingut

Andorra Endavant no negociarà cap de les seves propostes de resolució ni tampoc participarà en transaccions amb la resta de grups parlamentaris durant el Debat d’Orientació Política. Així ho ha confirmat la presidenta de la formació, Carine Montaner, en declaracions a EL PERIÒDIC, després que Demòcrates i Ciutadans Compromesos asseguressin que la formació havia rebutjat les deu propostes de transacció plantejades per la majoria.

«Nosaltres tenim un rumb molt clar i unes propostes molt clares. No estem oberts a fer transaccions», sosté Montaner, qui argumenta que les propostes de resolució «són generalistes» i que el seu contingut ja pot ser desenvolupat o matisat posteriorment per l’Executiu en cas que siguin aprovades. «Els grups parlamentaris han de votar la proposta a nivell general. Molt sovint es tracta de petits matisos que no canvien la idea inicial«, afegeix.

«Els grups parlamentaris han de votar la proposta a nivell general. Molt sovint es tracta de petits matisos que no canvien la idea inicial» – Carine Montaner

Així doncs, la líder d’Andorra Endavant insisteix que la decisió respon a una qüestió de «coherència política» i no a una manca de voluntat de presentar iniciatives. En aquest sentit, recorda que el grup ha registrat 22 propostes de resolució, les quals qualifica de «molt treballades», i deixa clar que la mateixa posició s’ha aplicat en sentit invers: «No acceptarem cap transacció ni tampoc en proposarem sobre les iniciatives dels altres grups», conclou.

Cal recordar que, entre les mesures impulsades per la formació, hi ha la flexibilització del programa d’avals per facilitar l’accés al primer habitatge, la implantació generalitzada del tercer pagador sanitari, la incorporació progressiva de la intel·ligència artificial a l’Administració, incentius fiscals per a les rendes més baixes, una exempció de l’IRPF fins als 40.000 euros anuals, un referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea i diverses iniciatives en matèria de seguretat, immigració, gent gran, emprenedoria i transparència institucional.

Un índex nacional d’esforç residencial i la IA a l’Administració acosten posicions entre la majoria i Concòrdia i el PS

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Un índex nacional d’esforç residencial i la IA a l’Administració acosten posicions entre la majoria i Concòrdia i el PS
Andorra Endavant presenta la primera llei per prohibir ocultar completament el rostre en espais d’ús públic del país
Concòrdia insta el Govern a convocar el referèndum sobre l’Acord abans de la ratificació final dels estats membres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Política
Un índex nacional d’esforç residencial i la IA a l’Administració acosten posicions entre la majoria i Concòrdia i el PS
  • Política
Andorra Endavant presenta la primera llei per prohibir ocultar completament el rostre en espais d’ús públic del país
  • Política
Concòrdia insta el Govern a convocar el referèndum sobre l’Acord abans de la ratificació final dels estats membres

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu