Montaner justifica el rebuig a les transaccions en afirmar que «sovint són petits matisos que no canvien la idea»

Andorra Endavant no negociarà cap de les seves propostes de resolució ni tampoc participarà en transaccions amb la resta de grups parlamentaris durant el Debat d’Orientació Política. Així ho ha confirmat la presidenta de la formació, Carine Montaner, en declaracions a EL PERIÒDIC, després que Demòcrates i Ciutadans Compromesos asseguressin que la formació havia rebutjat les deu propostes de transacció plantejades per la majoria.
«Nosaltres tenim un rumb molt clar i unes propostes molt clares. No estem oberts a fer transaccions», sosté Montaner, qui argumenta que les propostes de resolució «són generalistes» i que el seu contingut ja pot ser desenvolupat o matisat posteriorment per l’Executiu en cas que siguin aprovades. «Els grups parlamentaris han de votar la proposta a nivell general. Molt sovint es tracta de petits matisos que no canvien la idea inicial«, afegeix.
«Els grups parlamentaris han de votar la proposta a nivell general. Molt sovint es tracta de petits matisos que no canvien la idea inicial» – Carine Montaner
Així doncs, la líder d’Andorra Endavant insisteix que la decisió respon a una qüestió de «coherència política» i no a una manca de voluntat de presentar iniciatives. En aquest sentit, recorda que el grup ha registrat 22 propostes de resolució, les quals qualifica de «molt treballades», i deixa clar que la mateixa posició s’ha aplicat en sentit invers: «No acceptarem cap transacció ni tampoc en proposarem sobre les iniciatives dels altres grups», conclou.
Cal recordar que, entre les mesures impulsades per la formació, hi ha la flexibilització del programa d’avals per facilitar l’accés al primer habitatge, la implantació generalitzada del tercer pagador sanitari, la incorporació progressiva de la intel·ligència artificial a l’Administració, incentius fiscals per a les rendes més baixes, una exempció de l’IRPF fins als 40.000 euros anuals, un referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea i diverses iniciatives en matèria de seguretat, immigració, gent gran, emprenedoria i transparència institucional.