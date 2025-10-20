Molné acusa l’SPA d’alimentar un “mal ambient” a la presó, mentre el sindicat respon que “falta diàleg i igualtat”

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat, durant el dia de la patrona del cos penitenciari, que “hi ha molts funcionaris amb gran vocació que fan la seva feina amb esperit de servei públic” i ha expressat el seu orgull envers els agents penitenciaris. Tot i això, ha reconegut que “hi ha un sindicat penitenciari que, per una guerra de poder, debilita constantment la direcció i fa crítiques injustificades, difonent a la premsa fets que no s’ajusten a la realitat”. Segons la ministra, aquesta actitud “crea un mal ambient i projecta una imatge distorsionada del centre”, en al·lusions directes al Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA).
En declaracions a EL PERIÒDIC, el primer secretari de l’SPA, Jordi Fius, ha respost que “quan una ministra no té arguments per rebatre les nostres reivindicacions, acaba atacant el sindicat, però això no és real”. Segons Fius, “la feina s’està fent bé” i “encara es pot millorar molt més”. El representant sindical ha negat que la situació actual respongui a una guerra de poder i ha defensat que “no s’actua igual amb tothom” i que “no es donen les mateixes oportunitats a tots els treballadors”, tot afegint que el que sempre demanen és que la direcció o el Ministeri actuïn pel “bé de tot el personal”, sense tenir en compte els seus ideals.
Per altra banda, Molné ha explicat que “el Ministeri i la Direcció no hem trencat mai el diàleg amb el sindicat”, tot i que aquest “va decidir trencar-lo arran de l’obertura d’un expedient disciplinari”. A més, ha recordat que “la via per defensar-se en aquests casos és la via judicial, no la ruptura del diàleg institucional”. En aquest sentit, Fius ha expressat que “ens vam cansar de no ser escoltats. Potser ens equivoquem, no som perfectes, però com a mínim volem que se’ns escolti”, apuntalant així a la manca de diàleg entre sindicat i administració. També ha considerat que “caldria obrir mires i escoltar totes les parts abans de prendre decisions” i ha lamentat que “només s’escolta una part”.
Pel que fa a la gestió interna, el representant sindical ha explicat que “és normal que un director vulgui envoltar-se de gent de confiança, però això no pot ser l’únic criteri”, tot defensant que “s’ha de vetllar perquè els seleccionats siguin bons professionals i compleixin amb la seva feina” i que “l’únic que demanem és igualtat d’oportunitats per a tothom, tingui la ideologia que tingui”.
La ministra ha reconegut que “no sempre s’han cobert totes les convocatòries” de nous agents penitenciaris i ha assegurat que el Ministeri ha treballat per fer la plaça més atractiva. Així, però, ha explicat que s’han revisat les graelles salarials, s’ha creat un reglament d’especialitats remunerades i s’han fet promocions internes. Tot i això, ha admès que “el mal ambient i les notícies negatives dissuadeixen possibles candidats, fet que dificulta cobrir les vacants”.
Fius, per la seva banda, ha volgut destacar la professionalitat del personal penitenciari i ha afirmat que “hi ha molts companys molt professionals i això no altera la seva feina”. Tot i reconèixer que “no agrada estar en boca de tothom”, ha subratllat que “si la ministra i la direcció ens escoltessin, no caldria sortir als mitjans per fer-nos sentir”.