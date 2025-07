Llibretes en camí

La normalització del procediment d’expedició de passaports es preveu entre finals de juliol i principis d’agost

La ministra assegura que la manca de llibretes es resoldrà en dues o tres setmanes i que no s’ha obert cap expedient intern per la incidència

La problemàtica per expedir passaports arran de la manca de llibretes està a punt d’arribar a la seva fi. Almenys així ho ha assegurat aquest dimecres la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Qüestionada pels mitjans de comunicació, Marsol ha garantit que, tal com ha traslladat al Govern l’empresa distribuïdora, les llibretes que solucionaran la falta d’estoc arribaran al país “en qüestió de dues o tres setmanes”, per la qual cosa haurien d’estar disponibles entre finals d’aquest mes de juliol i principis d’agost.

Així mateix, la ministra ha assegurat que ara com ara no s’ha obert expedient a cap persona a nivell intern i, de fet, ha manifestat que “no tinc constància que hi hagi cap intenció”. “És una qüestió del ministeri d’Interior. No sé exactament què ha passat, però l’important és poder-ho solucionar i que puguem tenir aviat aquests passaports i, segons ens confirmen, en poques setmanes els tindrem aquí”. Malgrat les dificultats, Marsol ha assenyalat que durant aquest temps no s’ha deixat d’expedir passaports, però sí que s’han anat donant de manera més limitada.