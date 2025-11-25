Marsol avança que el programa per regular la descongelació dels lloguers veurà la llum aquest mes de desembre

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha avançat aquest dimarts que el Govern treballa perquè el programa que ha de regular la descongelació dels lloguers pugui veure la llum durant el mes de desembre. En declaracions posteriors a la inauguració de l’Andorra Business Market 2025, Marsol ha remarcat que l’Executiu està “treballant intensament” en la proposta i que, per aquest motiu, manté reunions amb els diferents actors del sector. Segons ha detallat, aquesta setmana s’ha tornat a reunir amb l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) i la propera ho farà amb la Coordinadora pel Dret a l’Habitatge Digne.
La ministra ha reiterat que el plantejament que prepara l’Executiu es basa en una “evolució garantista i progressiva” dels contractes de lloguer, tot i que ha subratllat que encara no pot oferir més detalls del contingut del futur text. Així i tot, i qüestionada sobre la possible demanda d’un increment del 30% dels lloguers per part dels propietaris, Marsol ha afirmat que, segons li va traslladar el president de l’APBI, Jordi Marticella, “no va donar cap xifra en cap moment”. En aquest sentit, ha declinat valorar l’escenari i ha explicat que caldrà esperar a com avanci el treball tècnic del projecte.
Marsol ha recordat que les pròrrogues obligatòries dels contractes finalitzen a finals del 2026, fet que deixa a l’Executiu “un any per davant” per establir un sistema clar amb antelació. Per aquest motiu, ha defensat la voluntat de presentar el projecte de llei aquest desembre, “un any abans”, per tal que la població conegui “com funcionarà” l’evolució del règim de lloguers i “tranquil·litzar la ciutadania” davant el futur marc regulador.
En paral·lel, la ministra ha posat en valor els avanços en la creació de parc públic d’habitatge, indicant que els pisos d’Encamp a l’antic hotel Hermus es faran públics “ben aviat” i que posteriorment es presentaran els d’Arinsal i de Font de Ferro.